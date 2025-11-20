Pubblicità
Redazione Goal

DIRETTA: sorteggio playoff Mondiali 2026 LIVE! Le fasce e dove vederlo in tv e streaming

Si svolge a Zurigo il sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti dei playoff che metteranno in palio gli ultimi quattro pass europei per i Mondiali: l’Italia è in prima fascia.

Per la terza volta consecutiva, l’Italia sarà costretta a ricorrere ai playoff per cercare di assicurarsi un pass per i Mondiali.

Nel 2018 e nel 2022 le cose non sono andate bene, la speranza ora è quella che la Nazionale Azzurra riesca ad invertire un trend negativo per tornare a giocare, dopo dodici anni, un Campionato del Mondo.

A spingere l’Italia verso gli spareggi è stato il secondo posto ottenuto in un Gruppo I dominato da una Norvegia capace di chiuderlo a punteggio pieno.

Seguiamo in diretta il sorteggio che stabilirà il quadro dei playoff che metteranno in palio gli ultimi quattro accessi europei al torneo che si disputata in Messico, Stati Uniti e Canada a partire dal prossimo giugno.

  • EVENTUALE FINALE IN TRASFERTA PER L’ITALIA

    Nel caso in cui dovesse superare l’ostacolo Irlanda del Nord, l’Italia giocherà in trasferta la finale dei playoff.

    Gli Azzurri quindi sarebbero chiamati a guadagnarsi il pass per i Mondiali in casa del Galles o della Bosnia-Erzegovina. 

  • LE SEMIFINALI DEI PLAYOFF EUROPEI

    PERCORSO UNO

    Italia-Irlanda del Nord (la vincente giocherà la finale in trasferta)

    Galles-Bosnia-Erzegovina (la vincente giocherà la finale in casa)

    PERCORSO DUE

    Ucraina-Svezia (la vincente giocherà la finale in casa)

    Polonia-Albania (la vincente giocherà la finale in trasferta)

    PERORSO TRE

    Turchia-Romania (la vincente giocherà la finale in trasferta)

    Slovacchia-Kosovo (la vincente giocherà la finale in casa)

    PERCORSO QUATTRO

    Danimarca-Macedonia del Nord (la vincente giocherà la finale in trasferta)

    Repubblica Ceca-Irlanda (la vincente giocherà la finale in casa)

  • L’ITALIA AFFRONTERÀ L’IRLANDA DEL NORD IN SEMIFINALE

    Sarà l’Irlanda del Nord l’avversaria dell’Italia nella semifinale dei playoff

  • LA BOSNIA-ERZEGOVINA NEL PERCORSO DELL’ITALIA

    La Bosnia-Erzegovina affronterà il Galles in semifinale nel percorso dell’Italia

    L’Albania affronterà in semifinale la Polonia

    Il Kosovo affronterà in semifinale la Slovacchia

    L’Irlanda affronterà la Repubblica Ceca in semifinale

  • IL GALLES NEL PERCORSO DELL’ITALIA

    Il Galles è stato sorteggiato nel Percorso Uno e dunque potrebbe affrontare l’Italia in un’eventuale finale

    La Polonia è stata sorteggiata nel Percorso dell’Ucraina

    La Slovacchia è stata sorteggiata nel Percorso della Turchia

    La Repubblica Ceca è stata sorteggiata nel Percorso della Danimarca

  • L’ITALIA NEL PERCORSO UNO

    L’Italia è stata sorteggiata nel Percorso Uno

    L’Ucraina è stata sorteggiata nel Percorso Due

    La Turchia è stata sorteggiata nel Percorso Tre

    La Danimarca è stata sorteggiata nel Percorso Quattro

  • IL MOMENTO DEGLI SPAREGGI EUROPEI

    Arriva il momento del sorteggio che riguarda le sedici squadre europee, ovvero le dodici seconde classificate dei gironi di qualificazione, più le quattro qualificate attraverso la UEFA Nations League 2024/2025.

  • IL TABELLONE DEI PLAYOFF INTERZONA

    Nuova Caledonia e Giamaica si affronteranno nella prima semifinale: la vincente affronterà la Repubblica Democratica del Congo in finale.

    Bolivia e Suriname si affronteranno nella seconda semifinale: la vincente affronterà l’Iraq in finale.

    Repubblica Democratica del Congo e Iraq sono già in finale grazie al loro piazzamento nel Ranking FIFA.

    PERCORSO 1

    Semifinale

    Nuova Caledonia-Giamaica

    Finale

    Nuova Caledonia/Giamaica-Repubblica Democratica del Congo

    PERCORSO 2

    Semifinale

    Bolivia-Suriname

    Finale

    Bolivia/Suriname-Iraq

  • SI PARTE CON IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF INTERZONA

    Il primo sorteggio che verrà effettuato è quello dei playoff interzona che riguarderà Repubblica Democratica del Congo, Iraq, Bolivia, Nuova Caledonia, Giamaica e Suriname

  • ANCHE INFANTINO SUL PALCO DI ZURIGO

    Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sta presentando il sorteggio che a breve prenderà il via.

  • INIZIA LA CERIMONIA DEL SORTEGGIO A ZURIGO

    Ci siamo, a Zurigo inizia il sorteggio per i playoff Mondiali: sedici le squadre nelle urne, l’Italia aspetta di conoscere le sue avversarie.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

    L’Italia è stata posizionata in prima fascia grazie al suo posizionamento nel Ranking FIFA e questo vuol dire che giocherà la semifinale in casa e che affronterà una delle squadre in quarta fascia che sono state ripescate tramite il successo nei rispettivi gironi di Nations League.

    Le possibili avversarie dell’Italia:

    Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

  • IL REGOLAMENTO PER IL SORTEGGIO

    A seconda della fascia nella quale è posizionata, una squadra gioca in casa o in trasferta la gara unica valida per la semifinale.

    Le squadre in prima e seconda fascia giocano in casa, quelle in terza e in quarta in trasferta.

    Diverso il discorso per la finale: sarà il sorteggio a decidere la sede. Anche le squadre in prima fascia, dunque, potrebbero giocare in trasferta l’ultimo atto dei playoff che deciderà le qualificate per il Mondiale.

  • LE QUATTRO FASCE DEL SORTEGGIO

    PRIMA FASCIA - Italia, Turchia, Danimarca, Ucraina

    SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

    TERZA FASCIA - Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

    QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Il sorteggio dei Playoff Mondiali sarà trasmesso sia dalla Rai che da Sky.

    Nel primo caso sarà possibile seguirlo in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre), nel secondo il canale di riferimento per gli abbonati all’emittente satellitare sarà Sky Sport 24 (canale 200 di Sky). 

    Il sorteggio sarà inoltre visibile in streaming, utilizzando RaiPlay, o ancora su NOW, Sky Go oppure collegandosi al sito della FIFA o al suo canale YouTube.

  • DATA E ORARIO DEL SORTEGGIO

    Il sorteggio che stabilisce il quadro dei playoff per i Mondiali del 2026 si tiene oggi, giovedì 20 novembre, a Zurigo

    L’inizio della cerimonia è stato programmato alle ore 13,00.

