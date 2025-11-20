DIRETTA: sorteggio playoff Mondiali 2026 LIVE! Le fasce e dove vederlo in tv e streaming

Per la terza volta consecutiva, l’Italia sarà costretta a ricorrere ai playoff per cercare di assicurarsi un pass per i Mondiali.
Nel 2018 e nel 2022 le cose non sono andate bene, la speranza ora è quella che la Nazionale Azzurra riesca ad invertire un trend negativo per tornare a giocare, dopo dodici anni, un Campionato del Mondo.
A spingere l’Italia verso gli spareggi è stato il secondo posto ottenuto in un Gruppo I dominato da una Norvegia capace di chiuderlo a punteggio pieno.
Seguiamo in diretta il sorteggio che stabilirà il quadro dei playoff che metteranno in palio gli ultimi quattro accessi europei al torneo che si disputata in Messico, Stati Uniti e Canada a partire dal prossimo giugno.