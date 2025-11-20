DIRETTA: sorteggio playoff Mondiali 2026 LIVE! Le fasce e dove vederlo in tv e streaming

L’Italia è stata posizionata in prima fascia grazie al suo posizionamento nel Ranking FIFA e questo vuol dire che giocherà la semifinale in casa e che affronterà una delle squadre in quarta fascia che sono state ripescate tramite il successo nei rispettivi gironi di Nations League.

Le possibili avversarie dell’Italia:

Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord