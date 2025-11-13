DIRETTA: Moldavia-Italia LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale della sfida valida per le qualificazioni mondiali

Penultimo appuntamento della fase a gironi delle qualificazioni mondiali per l'Italia, attesa dalla trasferta in Moldavia valida per il Gruppo I.
Gli azzurri sono già certi di disputare gli spareggi, decisamente più probabili rispetto alla qualificazione diretta: servirà un miracolo per avere la meglio sulla Norvegia (avversaria a Milano domenica sera), forte di una differenza reti abissale rispetto a quella degli uomini di Gattuso.
Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta della gara di Chisinau: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle azioni salienti in tempo reale.