Giacomo Raspadori Moldova Italy World Cup QualifierGetty
Vittorio Rotondaro

DIRETTA: Moldavia-Italia LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale della sfida valida per le qualificazioni mondiali

Italia in campo nel penultimo turno delle qualificazioni mondiali: azzurri di scena a Chisinau per affrontare la Moldavia. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

Penultimo appuntamento della fase a gironi delle qualificazioni mondiali per l'Italia, attesa dalla trasferta in Moldavia valida per il Gruppo I.

Gli azzurri sono già certi di disputare gli spareggi, decisamente più probabili rispetto alla qualificazione diretta: servirà un miracolo per avere la meglio sulla Norvegia (avversaria a Milano domenica sera), forte di una differenza reti abissale rispetto a quella degli uomini di Gattuso.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta della gara di Chisinau: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle azioni salienti in tempo reale.

  • 93' - RADDOPPIO ITALIA

    Raddoppia l'Italia in pieno recupero: cross di Politano e colpo di testa vincente di Esposito.

  • FISCHIO FINALE

    Finisce il match: l'Italia batte 2-0 la Moldavia.

  • 88' - GOAL DELL'ITALIA

    L'Italia sblocca il match: cross dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa in tuffo di Mancini che manda la palla in rete.

  • 46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO

    Inizia il secondo tempo del match tra Moldavia e Italia.

  • FINE PRIMO TEMPO

    L'Italia attacca ma non riesce a trovare il goal: finisce 0-0 il primo tempo. 

  • 1’ - INIZIA MOLDAVIA-ITALIA

    Il direttore di gara ucraino Balakin decreta l’inizio del match, si parte con Moldavia-Italia. 

  • IL MOMENTO DEGLI INNI NAZIONALI

    Tutto pronto a Chisinau, dove i giocatori di Moldavia e Italia sono scesi in campo: è il momento degli inni nazionali. 

  • FORMAZIONI UFFICIALI MOLDAVIA-ITALIA

    MOLDAVIA (3-5-1): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Ravenco, Ionita, Rata, Perciun, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

    ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.

  • DOVE VEDERE MOLDAVIA-ITALIA IN TV E STREAMING

    Moldavia-Italia sarà visibile in chiaro su Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1. Streaming disponibile su RaiPlay alla sezione dedicata alle dirette dei vari canali.

    Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio, coadiuvato al commento tecnico da Daniele Adani.

  • ORARIO MOLDAVIA-ITALIA

    Italia in campo in Moldavia stasera: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45 allo Stadionul Zimbru della capitale Chisinau.

