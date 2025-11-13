Pubblicità
Stefano Silvestri

Italia, il primo posto è ancora possibile ma serve un miracolo: cosa serve e le combinazioni con la Norvegia

Gli azzurri sono certi di andare almeno ai playoff, impossibile (seppur non matematicamente) qualificarsi ai Mondiali come prima: gli scenari contro la Norvegia.

L'Italia, nonostante la vittoria ottenuta in Moldavia, conosce già il proprio destino: disputare i playoff per accedere ai Mondiali, seppur la sentenza non sia ancora matematica.

L'ultima giornata delle Qualificazioni opporrà gli azzurri alla Norvegia, capolista del Gruppo I e che può già brindare all'approdo in Canada, Messico e Stati Uniti. Per smentire tale scenario, infatti, bisognerebbe ritrovarsi di fronte a qualcosa di fantascientifico.

Cosa servirebbe, dunque, all'Italia per chiudere in vetta il girone domenica? Senza troppi giri di parole: un miracolo. Un'impresa ancora possibile, certo, ma che definire impossibile è poco.

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO I

    Questa è la classifica del gruppo I, quando alla sua conclusione mancano appena 180 minuti (90 per Israele ed Estonia, che hanno una partita in più):

    1. Norvegia 21
    2. Italia 18
    3. Israele 9
    4. Estonia 4
    5. Moldavia 1

    In corsa per il primo posto sono rimaste solo Norvegia e Italia. Israele è già certo di chiudere in terza posizione, mentre Moldavia ed Estonia proveranno a evitare quella del fanalino di coda del raggruppamento.

  • IL CRITERIO A PARI PUNTI

    Nel caso Italia e Norvegia chiudano con gli stessi punti in vetta alla classifica, a contare non sarà il confronto degli scontri diretti, comunque già compromesso per gli azzurri dopo il tremendo 0-3 dell'andata: sarà la differenza reti.

    Il problema è che il criterio in questione è favorevole in maniera abissale alla Norvegia, che ha segnato la bellezza di 33 reti e ne ha subite appena 4: dunque, +29. E l'Italia? 20 goal all'attivo, 8 al passivo: +12.

    In sostanza, con numeri simili, l'Italia di fatto non ha speranze.

    VINCERE NON BASTEREBBE

    A causa della differenza reti, fattore decisivo ai fini della qualificazione ai Mondiali da prima del girone di una tra Italia o Norvegia, anche qualora gli azzurri domenica battessero gli scandinavi e li agganciassero al primo posto in classifica non basterebbe.

    ITALIA PRIMA NEL GIRONE SE...

    • Batte la Norvegia con 9 goal di scarto

    Naturalmente, parliamo di utopia. In tutti gli altri casi la nazionale di Rino Gattuso chiuderà seconda e andrà ai playoff, ossia lo scenario che - togliendo la matematica - è già certo.

