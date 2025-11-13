Italia, il primo posto è ancora possibile ma serve un miracolo: cosa serve e le combinazioni con la Norvegia

L'Italia, nonostante la vittoria ottenuta in Moldavia, conosce già il proprio destino: disputare i playoff per accedere ai Mondiali, seppur la sentenza non sia ancora matematica.
L'ultima giornata delle Qualificazioni opporrà gli azzurri alla Norvegia, capolista del Gruppo I e che può già brindare all'approdo in Canada, Messico e Stati Uniti. Per smentire tale scenario, infatti, bisognerebbe ritrovarsi di fronte a qualcosa di fantascientifico.
Cosa servirebbe, dunque, all'Italia per chiudere in vetta il girone domenica? Senza troppi giri di parole: un miracolo. Un'impresa ancora possibile, certo, ma che definire impossibile è poco.