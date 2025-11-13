Italia, il primo posto è ancora possibile ma serve un miracolo: cosa serve e le combinazioni con la Norvegia

Nel caso Italia e Norvegia chiudano con gli stessi punti in vetta alla classifica, a contare non sarà il confronto degli scontri diretti, comunque già compromesso per gli azzurri dopo il tremendo 0-3 dell'andata: sarà la differenza reti.

Il problema è che il criterio in questione è favorevole in maniera abissale alla Norvegia, che ha segnato la bellezza di 33 reti e ne ha subite appena 4: dunque, +29. E l'Italia? 20 goal all'attivo, 8 al passivo: +12.

In sostanza, con numeri simili, l'Italia di fatto non ha speranze.