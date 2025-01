Dinamo Zagabria-Milan dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dinamo Zagabria vs AC Milan

Conceiçao a caccia degli ottavi di Champions: il Diavolo si gioca tutto nella notte di Zagabria.

Al Milan serve una notte da Diavolo. I rossoneri di Sergio Conceiçao saranno impegnati nel mercoledì di Champions League, di scena a Zagabria. Contro la Dinamo, Leão e compagni si giocano il passaggio diretto agli ottavi di finale. In caso di vittoria in terra croata, infatti, il Milan sarebbe certo di chiudere fra le prime sei; anche un pari, in realtà, potrebbe bastare al club meneghino, ma a quel punto bisognerebbe prestare orecchio ai risultati degli altri campi (qui tutte le combinazioni).

La Dinamo di Cannavaro, che nel weekend è tornata a vincere nel campionato croato, è ancora in corsa per un posto nei playoff, ma con una differenza reti di -8 e con Manchester City, Benfica e PSG come competitors, ha bisogno di un’impresa e di tanti risultati favorevoli sugli altri campi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.