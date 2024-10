Milan agli ottavi di Champions 2024 se: quanti punti servono per qualificarsi dalla fase campionato, come funziona

Il regolamento per qualificarsi agli ottavi con la nuova Champions: il Milan dovrà vincere diverse partite per poterci riuscire.

Una sola classifica, un solo girone. Un campionato. La nuova Champions League ha mandato in soffitta il vecchio torneo, il format a cui milioni di tifosi si erano abituati in trent'anni di torneo.

Ora, per giocare gli ottavi, non occorre arrivare prima nel proprio girone, ma tre le migliori della fase campionato. Anche se, alla prima fase ad eliminazione diretta, si può accedere in teoria anche superando gli spareggi.

Tra le squadre in gioco anche il Milan di Fonseca, deciso a risollevarsi dopo aver perso le prime partite di Champions.