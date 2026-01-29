La serata perfetta di Dimarco: fascia da capitano e goal su punizione, oltre 11 anni dopo Totti

Questa è solo l'ultima prodezza firmata Dimarco, rigenerato dalla 'cura' Chivu dopo il brutto finale della passata stagione, caratterizzato da frequenti sostituzioni all'ora di gioco e da una forma fisica lontana dal livello attuale.

La sua importanza negli schemi interisti, d'altronde, era emersa con forza contro il Pisa quando, sotto di due reti, Chivu ha inserito proprio l'ex Verona al posto di Luis Henrique in pieno primo tempo.

Una scelta forte, che ha pagato eccome i dividendi: Dimarco ha cambiato letteralmente il volto dell'incontro, andando a segno con il bel tiro al volo del momentaneo 4-2 e firmando un paio di assist.