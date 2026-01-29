La serata perfetta di Dimarco: fascia da capitano e goal su punizione, oltre 11 anni dopo Totti

Blitz prestigioso dell'Inter, comunque inutile ai fini del raggiungimento degli ottavi di finale diretti: in Champions League i nerazzurri dovranno passare dai playoff di febbraio, contro una tra Bodo Glimt e Benfica (del grande ex Mourinho).
A spezzare l'equilibrio in quel di Dortmund contro il Borussia è stata la punizione perfetta di Federico Dimarco, capitano d'eccezione: altra dimostrazione del grande momento vissuto dall'esterno di Chivu, decisivo pochi giorni fa anche in campionato.
Per trovare l'ultimo italiano a segno su punizione diretta con la fascia al braccio in Champions prima di Dimarco, bisogna scomodare Francesco Totti: prima di ieri sera, una cosa del genere non era mai accaduta.