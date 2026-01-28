Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Borussia Dortmund Inter DimarcoGetty Images
Michael Baldoin

Borussia Dortmund-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Dimarco la decide con una perla, Guirassy spreca sottoporta, l'ingenuità di Nmecha costa caro ai tedeschi

I nerazzurri espugnano Dortmund grazie a una perla su punizione di Dimarco e alla rete del subentrato Diouf, ma la vittoria non basta: la squadra di Chivu dovrà passare dai playoff.

Pubblicità

L'Inter espugna un campo difficile come quello del Borussia Dortmund, superando i gialloneri al Signal Iduna Park per 2-0 grazie a una splendida punizione di Dimarco nel finale e al raddoppio a tempo quasi scaduto di Diouf.

Avvio di gara piuttosto bloccato, con i nerazzurri rimaneggiati a causa delle numerose assenze: su tutte quelle di Calhanoglu e Barella, oltre al solito Dumfries. In attacco spazio a Bonny al fianco di Thuram, con Lautaro Martinez inizialmente in panchina.

Dopo appena dieci minuti il Borussia Dortmund ha una grandissima occasione per sbloccare il match: Guirassy si presenta tutto solo davanti a Sommer, ma cicca clamorosamente il pallone, che finisce tra le braccia del portiere nerazzurro. La squadra di Chivu prova a prendere in mano la partita e a trovare la giusta chiave offensiva, ma senza riuscire a impensierire realmente Kobel. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa i ritmi non aumentano e la gara procede a fiammate. L’unica vera occasione arriva sui piedi di Pio Esposito che, subentrato intorno all’ora di gioco a Bonny, viene murato da una scivolata millimetrica di Bensebaini, bravo a deviare in calcio d’angolo.

Quando il match sembra ormai destinato a chiudersi a reti inviolate, arriva la genialata di Dimarco all’80’: punizione dal limite dell’area, la palla supera la barriera e si infila all’incrocio dei pali. A pochi istanti dalla fine, Diouf, entrato all'88', chiude definitivamente i conti.

  • PAGELLE BORUSSIA DORTMUND

    Pesa tanto l'errore in avvio di partita di Guirassy (voto 5.5) che vede sbucare il pallone in area di rigore, sprecando clamorosamente la sua occasione a tu per tu con Sommer. Prova di grande solidità per Bellingham (voto 6.5) nel centrocampo giallonero: le sue movenze ricordano sempre più quelle del fratello maggiore, ma non incide negli ultimi 30 metri. Emre Can (voto 6.5) guida bene la difesa, carica i compagni e prova spesso l'anticipo, vince il duello con Bonny. La sua chiusura su Pio Esposito vale quanto un goal, Bensebaini (voto 6.5) nega la gioia della rete al giovane attaccante nerazzurro, con una scivolata perfetta sul pallone. La sua ingenuità sul finale di partita, con la quale regala una punizione al limite dell'area, compromette la partita dei suoi: Nmecha (voto 5).

    VOTI BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 6; Can 6.5, Schlotterbeck 6, Mane 6 (89' Yan Couto sv) ; Ryerson 6, Nmecha 5, Bellingham 6.5, Bensebaini 6.5; Beier 6, Fabio Silva 6.5; Guirassy 5.5 (68' Adeyemi 6). All. Kovac.

    • Pubblicità

  • PAGELLE INTER

    Una pennellata magica che aggira la barriera e si infila sotto al sette: Dimarco (voto 7) fa volare l'Inter a Dortmund. Bisseck (voto 6.5) è il giocatore dell'Inter che approccia meglio alla partita, con i compagni un po' spenti nel primo tempo: duro nei contrasti, vince tantissimi duelli e non disdegna le galoppate palle al piede con dei strappi in mezzo al campo, garantendo diverse transizioni offensive ai suoi. Bonny (voto 5.5) in avvio di partita prova a mettere in mostra qualche scintilla, ma si perde pian piano nel match, venendo sempre anticipato dagli avvversari: Chivu lo sostituisce prima dell'ora di gioco. Zielinski (voto 6.5) sembra un altro giocatore rispetto alla passata stagione: si fa trovare sempre pronto in mezzo al campo: non è Calhanoglu, è chiaro, ma l'Inter è al sicuro in mediana anche in assenza del turco. Sucic (voto 5.5) spreca invece l'occasione per sostituire Barella, non riuscendo ad incidere né in termini di qualità né in quelli di quantità.

    VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 6, Bisseck 6.5; Luis Henrique 6, Sucic 5.5 (88' Bastoni sv), Zielinski 6.5 (74' Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (88' Diouf 6.5), Dimarco 7; Bonny 5.5 (57' Pio Esposito 6), Thuram 6 (88' Lautaro sv). All. Chivu.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2

    Marcatori: 81' Dimarco, 94' Diouf

    BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 6; Can 6.5, Schlotterbeck 6, Mane 6 (89' Yan Couto sv) ; Ryerson 6, Nmecha 5, Bellingham 6.5, Bensebaini 6.5; Beier 6, Fabio Silva 6.5; Guirassy 5.5 (68' Adeyemi 6). All. Kovac.

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 6, Bisseck 6.5; Luis Henrique 6, Sucic 5.5 (88' Bastoni sv), Zielinski 6.5 (74' Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (88' Diouf 6.5), Dimarco 7; Bonny 5.5 (57' Pio Esposito 6), Thuram 6 (88' Lautaro sv). All. Chivu.

    Arbitro: István Kovács

    Ammoniti: 56' Akanji, 75' Bensebaini, 91' Acerbi

    Espulsi: -

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Inter crest
Inter
INT
0