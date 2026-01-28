Borussia Dortmund-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Dimarco la decide con una perla, Guirassy spreca sottoporta, l'ingenuità di Nmecha costa caro ai tedeschi

Una pennellata magica che aggira la barriera e si infila sotto al sette: Dimarco (voto 7) fa volare l'Inter a Dortmund. Bisseck (voto 6.5) è il giocatore dell'Inter che approccia meglio alla partita, con i compagni un po' spenti nel primo tempo: duro nei contrasti, vince tantissimi duelli e non disdegna le galoppate palle al piede con dei strappi in mezzo al campo, garantendo diverse transizioni offensive ai suoi. Bonny (voto 5.5) in avvio di partita prova a mettere in mostra qualche scintilla, ma si perde pian piano nel match, venendo sempre anticipato dagli avvversari: Chivu lo sostituisce prima dell'ora di gioco. Zielinski (voto 6.5) sembra un altro giocatore rispetto alla passata stagione: si fa trovare sempre pronto in mezzo al campo: non è Calhanoglu, è chiaro, ma l'Inter è al sicuro in mediana anche in assenza del turco. Sucic (voto 5.5) spreca invece l'occasione per sostituire Barella, non riuscendo ad incidere né in termini di qualità né in quelli di quantità.

VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 6, Bisseck 6.5; Luis Henrique 6, Sucic 5.5 (88' Bastoni sv), Zielinski 6.5 (74' Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (88' Diouf 6.5), Dimarco 7; Bonny 5.5 (57' Pio Esposito 6), Thuram 6 (88' Lautaro sv). All. Chivu.