Diao recupera per il Milan? Le condizioni dell’attaccante del Como

Per l’ultima partita ufficiale di Diao bisogna tornare allo scorso 15 dicembre.

Allora si giocava Roma-Como: venne schierato dal 1’ da Cesc Fabregas all’Stadio Olimpico, ma al 37’ riportò l’infortunio che poi lo ha costretto ad un lungo stop.

Per lui si è trattato della terza battuta d’arresto in stagione: prima ha infatti saltato le prime sei giornate per un infortunio al piede, poi la dodicesima e la tredicesima per un infortunio muscolare.