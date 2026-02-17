Diao recupera per il Milan? Le condizioni dell’attaccante del Como

Quella di Assane Diao è stata sin qui una stagione estremamente travagliata.
L’attaccante senegalese era uno dei giocatori più attesi del campionato dopo lo straordinario exploit della scorsa stagione, ma di fatto di lui si sono perse le tracce ormai da tempo.
Nel 2026 non è ancora sceso in campo e, in tutto, Cesc Fabregas ha potuto contare su di lui per appena 316’ nel torneo.
Quando rientra Diao e sarà disponibile per la sfida col Milan valida per il recupero del ventiquattresimo turno di Serie A?