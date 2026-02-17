Goal.com
Diao ComoGetty Images
Leonardo Gualano

Diao recupera per il Milan? Le condizioni dell’attaccante del Como

Assane Diao non scende in campo da metà dicembre, da quando ha riportato un infortunio muscolare: le sue condizioni e quando rientra.

Quella di Assane Diao è stata sin qui una stagione estremamente travagliata.

L’attaccante senegalese era uno dei giocatori più attesi del campionato dopo lo straordinario exploit della scorsa stagione, ma di fatto di lui si sono perse le tracce ormai da tempo.

Nel 2026 non è ancora sceso in campo e, in tutto, Cesc Fabregas ha potuto contare su di lui per appena 316’ nel torneo.

Quando rientra Diao e sarà disponibile per la sfida col Milan valida per il recupero del ventiquattresimo turno di Serie A?

  • FUORI DA METÀ DICEMBRE

    Per l’ultima partita ufficiale di Diao bisogna tornare allo scorso 15 dicembre.

    Allora si giocava Roma-Como: venne schierato dal 1’ da Cesc Fabregas all’Stadio Olimpico, ma al 37’ riportò l’infortunio che poi lo ha costretto ad un lungo stop.

    Per lui si è trattato della terza battuta d’arresto in stagione: prima ha infatti saltato le prime sei giornate per un infortunio al piede, poi la dodicesima e la tredicesima per un infortunio muscolare.

  • L’INFORTUNIO DI DIAO

    Ad impedire ad Assane Diao di scendere in campo in questa prima parte del 2026 è stato un infortunio muscolare.

    Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giorno successivo alla sfida dell’Olimpico contro la Roma hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

    Un problema che poi si è rivelato più grave del previsto, visto che il suo stop è stato sensibilmente più lungo di quanto inizialmente prospettato.

  • QUANDO RIENTRA DIAO?

    Assane Diao si è finalmente messo alle spalle l’infortunio che lo ha costretto a due mesi di stop ed è pronto a tornare a dare il suo contributo.

    L’attaccante del Como va adesso considerato nuovamente abile ed arruolabile.

  • IN CAMPO CON IL MILAN?

    Sarà ovviamente Cesc Fabregas a decidere se puntare su Diao nel recupero contro il Milan, ma quello che è certo è che il giocatore è nuovamente a disposizione.

    A confermarlo è stato lo stesso allenatore del Como che, nella conferenza stampa di presentazione della partita, ha aggiunto che per la sfida contro i rossoneri potrà contare su tutti gli elementi della rosa.

