Dia fuori rosa, Liverani e la posizione della Salernitana: "Reintegro a due condizioni"

L'allenatore della Salernitana parla dell'esclusione dell'attaccante senegalese, ora a parte: "Se darà disponibilità potremo pensare a un reintegro".

In casa Salernitana continua a tenere banco il caso legato a Boulaye Dia.

Il calciatore senegalese si è rifiutato di entrare in campo nel finale di gara contro l’Udinese ed è stato messo fuori rosa.

Dia si è allenato a parte e non ci sarà in occasione della sfida contro il Cagliari, valida per la 28ª giornata di Serie A.

A chiarire la situazione ci ha pensato in conferenza stampa Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, che ha spiegato i motivi dell’esclusione e i retroscena della vicenda, fino a quelli che potrebbero essere i prossimi scenari.