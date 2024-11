Di nuovo la sosta, la Serie A trattiene il respiro per il pericolo infortunati: quasi 200 giocatori convocati in Nazionale

È lunghissima la lista dei giocatori convocati dalle loro nazionali in questa sosta di novembre: i club trattengono il fiato col timore di infortuni.

La Serie A e gli altri campionati europei si fermano per dare spazio alla terza sosta stagionale dedicata alle nazionali, l'ultima del 2024 prima di un nuovo round a marzo.

È particolarmente corposo il computo dei giocatori 'prestati' dai club alle varie nazionali in giro per il mondo: sono ben 187 i nomi di coloro presenti nelle liste stilate dai commissari tecnici.

Dal Milan (il club più rappresentato con 18 giocatori) al Monza, che in questa sosta perderà soltanto due elementi: come sempre è grande la paura per eventuali infortuni, come d'altronde occorso allo juventino Cabal (per lui si teme la rottura del crociato).