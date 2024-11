Dalla Colombia: rottura del crociato per Cabal, pessime notizie per la Juventus

Tegola Cabal per la Juventus: gli esami a cui si è sottoposto avrebbero dato l'esito della rottura del legamento crociato. Nuovi controlli a Torino.

Si allunga la lista degli infortunati in casa Juventus: l'ultimo in ordine di tempo ad 'aggregarsi' è Juan Cabal, convocato dal c.t. della Colombia per gli impegni nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali.

Appuntamenti a cui l'ex terzino del Verona non potrà prendere parte: colpa di un grave infortunio al ginocchio sinostro che dovrebbe aver già concluso la sua stagione agonistica.

Un bel problema per Thiago Motta, alle prese anche col crociato rotto di Gleison Bremer, rimediato nel corso di Lipsia-Juventus in Champions League.