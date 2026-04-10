Di Canio: "Lautaro segna con Pisa e Lecce e sento dire che è come Kane, Leao fa il trapper e le sfilate di moda"

Silenzio, parla Paolo Di Canio. E quando l'ex calciatore, che oggi fa l'opinionista e la seconda voce a Sky, prende la parola, spesso vengono fuori delle stilettate mica da ridere.
Di Canio ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. E ancora una volta non le ha mandate a dire, esprimendo la propria opinione senza peli sulla lingua e senza avvicinarsi minimamente al politically correct.
Da Lautaro Martinez al solito Rafael Leao, passando per il calcio italiano nella sua interezza: nel mirino di Di Canio sono finiti un po' tutti.