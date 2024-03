Di Bello, l'arbitro di Lazio-Milan sarà fermato a lungo: stangata dopo il caos e le polemiche

Di Bello nell'occhio del ciclone per la partita Lazio-Milan, stop di un mese: il secondo stagionale per l'arbitro di Brindisi, travolto dalle accuse.

Marco Di Bello non arbitrerà per un mese dopo quanto successo in Lazio-Milan. Nell'occhio del ciclone per le decisioni prese durante l'anticipo di Serie A andato in scena venerdì, il fischietto di Brindisi verrà fermato dal designatore Rocchi in vista dei prossimi turni di Serie A.

Come riporta Sky Sport, infatti, a Rocchi non è per nulla piaciuta la prestazione del 42enne arbitro, sotto accusa per l'espulsione di Guendouzi, Pellegrini e Marusic. Ben tre rossi comminati ai giocatori di Sarri e caos in campo prima e sui social poi.

In particolare la gestione non sarebbe piaciuta sia la gestione generale, sia quella disciplinare: ad un certo punto Di Bello non è più riuscito a tenere la partita sotto controllo, scivolata verso le polemiche a più non posso e le grosse accuse da parte della Lazio.