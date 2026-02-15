De Zerbi via, ora anche Benatia: il progetto del Marsiglia si è trasformato in un incubo istituzionale

Questo è il messaggio pubblicato dall'ex difensore di Udinese, Roma e Juventus su Instagram:

"Da quando sono arrivato nel club, ho sempre agito con il cuore e un'unica ossessione: riportare il Marsiglia nel posto che gli spetta di diritto. Conosco il club, so cosa pretende e la passione che lo anima. Oggi siamo ancora in corsa. La qualificazione alla Champions League è chiaramente alla nostra portata e siamo ancora in lizza per portare a casa la Coppa di Francia. Nonostante le recenti battute d'arresto e alcuni crudeli colpi di scena, il progetto va avanti, ma non posso ignorare il clima attuale. Avverto una crescente insoddisfazione, una rottura di cui mi rammarico profondamente. A Marsiglia l'unico giudice è il risultato. Conoscete la mia franchezza e trasparenza; pertanto, date le tensioni che circondano la dirigenza, ho effettivamente presentato (non offerto) le mie dimissioni, perché a mio avviso, il club verrà sempre prima dei singoli e non voglio che la mia presenza diventi un ostacolo o un peso per l'organizzazione e il suo sviluppo. Per questo motivo, dopo una lunga riflessione, mi sono assunto la responsabilità e ho deciso, lunedì 9 febbraio, di porre fine alla mia collaborazione con l'OM. Me ne vado con la sensazione di aver dato il massimo professionalmente, ma con il rammarico di non essere riuscito a calmare l'atmosfera attorno alla squadra, che, a mio avviso, è più che in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Sosteneteli, incoraggiateli come sapete fare! Auguro ai giocatori e allo staff ogni successo per la fine della stagione. Il Marsiglia è e rimarrà unico. "Allez l'OM!". Naturalmente, mi prenderò il tempo di spiegare la mia decisione quando sarà il momento giusto".