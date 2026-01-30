Goal.com
De Zerbi-Marsiglia, niente dimissioni: la posizione del tecnico e gli scenari dopo il confronto con la società

L'eliminazione in Champions ha alimentato i dubbi sulla permanenza di De Zerbi al Marsiglia: cosa può succedere e la situazione in questa fase.

Sono senza dubbio ore e giorni delicati per Roberto De Zerbi a causa della pesante eliminazione in Champions League. Il Marsiglia, quando ormai sembrava aver centrato l'obiettivo se l'è visto sfumare per via del goal di Trubin in Benfica-Real Madrid. Una rete che segna inevitabilmente la stagione della squadra francese.

Il Marsiglia ha chiuso il girone europeo perdendo 3-0 contro il Brugge in trasferta e dopo la partita non sono mancati i giudizi fortemente critici, da parte anche dei diretti interessati.

Nelle ultime ore si è ipotizzata una separazione tra il Marsiglia e De Zerbi, con anche voci riguardanti possibili dimissioni da parte dell'ex tecnico del Sassuolo. 

  • IL FACCIA A FACCIA DE ZERBI-CLUB

    Subito a caldo, dopo la pesante sconfitta contro il Bruges e l'eliminazione dalla Champions, c'è stato un confronto tra De Zerbi, il direttore sportivo Mehdi Benatia e il presidente Pablo Longoria. 

    Un faccia a faccia durato a lungo per capire le ragioni del crollo in una gara decisiva e fare il punto della situazione, sia sul presente immediato che per il proseguo della stagione. 

  • I DUBBI DI DE ZERBI

    L'immediato post partita è stato pieno di indiscrezioni e voci che ipotizzavano le dimissioni di De Zerbi. Già alla vigilia in realtà alcune parole dell'allenatore avevano fatto discutere: "Io so che il Marsiglia è bene per me, devo capire se io sia il bene per il Marsiglia". 

    Mentre dopo la sconfitta si è assunto tutte le responsabilità: "Il solo responsabile sono io, è stata una vergogna e chiedo scusa a tutti, per prima cosa ai tifosi". 

  • MAI CHIESTO DI LASCIARE IL CLUB

    In realtà però, nonostante la cocente delusione per quanto avvenuto e le forti dichiarazioni in conferenza, De Zerbi, come rivelato dall'Equipe, non ha mai chiesto di lasciare il club in queste ore.

    Fonti interne smentiscono infatti le voci riguardanti possibili dimissioni dell'allenatore; il tecnico ha confermato questa posizione nel confronto avvenuto con la società. 

  • LA SITUAZIONE E GLI SCENARI

    Il faccia a faccia avvenuto, che non sarà probabilmente l'ultimo in questo momento delicato, ha quindi portato le parti a proseguire insieme in questa fase. La situazione però rimane in divenire e sicuramente spinosa; si dovrà capire se ci saranno le condizioni per andare avanti ma allo stato attuale c'è da registrare appunto come non ci siano state richieste di dimissioni né un tentativo di rescindere il contratto. 

    Il Marsiglia tornerà in campo domani contro il Paris FC; inutile sottolineare l'importanza di questa partita e in generale dei prossimi giorni per il futuro di De Zerbi. 

