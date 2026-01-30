De Zerbi-Marsiglia, niente dimissioni: la posizione del tecnico e gli scenari dopo il confronto con la società

L'immediato post partita è stato pieno di indiscrezioni e voci che ipotizzavano le dimissioni di De Zerbi. Già alla vigilia in realtà alcune parole dell'allenatore avevano fatto discutere: "Io so che il Marsiglia è bene per me, devo capire se io sia il bene per il Marsiglia".

Mentre dopo la sconfitta si è assunto tutte le responsabilità: "Il solo responsabile sono io, è stata una vergogna e chiedo scusa a tutti, per prima cosa ai tifosi".