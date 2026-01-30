De Zerbi-Marsiglia, niente dimissioni: la posizione del tecnico e gli scenari dopo il confronto con la società

Sono senza dubbio ore e giorni delicati per Roberto De Zerbi a causa della pesante eliminazione in Champions League. Il Marsiglia, quando ormai sembrava aver centrato l'obiettivo se l'è visto sfumare per via del goal di Trubin in Benfica-Real Madrid. Una rete che segna inevitabilmente la stagione della squadra francese.
Il Marsiglia ha chiuso il girone europeo perdendo 3-0 contro il Brugge in trasferta e dopo la partita non sono mancati i giudizi fortemente critici, da parte anche dei diretti interessati.
Nelle ultime ore si è ipotizzata una separazione tra il Marsiglia e De Zerbi, con anche voci riguardanti possibili dimissioni da parte dell'ex tecnico del Sassuolo.