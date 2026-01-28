Incredibile Trubin: segna al 98' di Benfica-Real Madrid e porta Mourinho agli spareggi di Champions League

Pensate al colpo di testa vincente di Ivan Provedel contro l'Atletico Madrid. Ve lo ricordate, no? Bene: ora pensatelo un po' più in grande e avrete l'immagine di Anatolyi Trubin, che non è solo il portiere del Benfica: è anche il suo eroe.

I portoghesi sono passati per il rotto della cuffia, qualificandosi per gli spareggi di Champions League, grazie al proprio estremo difensore. Che contro il Real Madrid non ha solo parato: ha letteralmente deciso il destino e il passaggio del turno della propria squadra.

Proprio Trubin ha infatti segnato all'ultimissimo secondo il goal che ha permesso al Benfica di chiudere al ventiquattresimo posto la classifica del girone. E, di conseguenza, di conquistare un posto agli spareggi che a un certo punto somigliava a un miraggio.