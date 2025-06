De Zerbi commenta la sconfitta dell'Inter in finale di Champions: "L'Italia è stata presuntuosa, non conoscevano il PSG"

L'allenatore del Marsiglia ha criticato il movimento calcistico italiano: "L'Italia, non l'Inter, è stata presuntuosa".

Sono passate quasi due settimane dalla finale di Champions League che ha visto il tracollo dell'Inter contro il PSG con la sconfitta dei nerazzurri per 5-0.

Difficile dare spiegazioni di una sconfitta così netta visto che come dichiarato da Roberto De Zerbi, non ci sono cinque goal di differenza tra le due squadre. L'allenatore del Marsiglia è stato ospite del podcast di Alessandro Cattelan "Supernova" e ha commentato la finale dando un punto di vista alternativo.

Secondo l'allenatore italiano infatti c'è stata una generale sottovalutazione della squadra di Luis Enrique e di come giocava, oltre ai singoli giocatori. Di seguito le parole di De Zerbi.

L'Italia non conosceva il PSG, l'Italia ha sottovalutato, è stata presuntuosa, l'Italia calcistica, non l'Inter. Non sapevano che il calcio d'inizio lo facevano nella touche, non conoscevano che Dembelé stava pronto così, non conoscevano che Doué è un talento del livello di Yamal, che Vitinha è forse oggi il centrocampista più forte al mondo, che Joao Neves è stato pagato dal portogallo anche lui pagato tanto, non conoscevano da che paese provenisse Pacho.