Il De Zerbi calciatore: al Milan da promessa mancata, la Serie A col Napoli, stella in Romania

Tra gli allenatori più apprezzati, Roberto De Zerbi è stato un talento parzialmente inespresso: ha giocato anche con Milan e Napoli.

Numero 10 sempre ben in evidenza sulle spalle, Roberto De Zerbi prima di diventare un giovane allenatore di successo sulla panchina del Sassuolo e poi su quella del Brighton è stato un calciatore di grande talento.

Cresciuto nelle Giovanili del grande Milan, su di lui scommettevano in tanti: da Sacchi a Capello, passando per Zaccheroni. Poi però qualcosa non è andato come sembrava: il bresciano è stato mandato in Provincia a fare esperienza, e ha faticato non poco ad affermarsi.

L'articolo prosegue qui sotto

Ha girato tante squadre e tante maglie, prima di diventare un beniamino del Foggia, in Serie C2 e in Serie C1, fra il 2002 e il 2004. Poi una stagione da protagonista a Catania, in Serie B, prima dell'approdo al Napoli, con cui vince nuovamente la Serie B e debutta in Serie A.

Ma le soddisfazioni più grandi le ottiene a fine carriera, quando va in Romania per giocare con il Cluj e con un suo goal regala ai rumeni la qualificazione in Champions League.