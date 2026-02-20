Goal.com
Live
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-EMPOLIAFP
Michael Di Chiaro

De Sciglio fa chiarezza: "Ho superato le visite, poca trasparenza da parte del Hradec Kralove"

Il trasferimento del classe 1992 in Repubblica Ceca è saltato, ma l'ex Milan e Juve ha smentito categoricamente la spiegazione del club ceco: "Non accetto insinuazioni, il rispetto reciproco, la trasparenza e la correttezza dovrebbero rappresentare la base di ogni rapporto".

Il trasferimento di Mattia De Sciglio al Hradec Kralove è saltato, nei giorni scorsi, dopo che il difensore italiano aveva già sostenuto le visite mediche.

Il club della Repubblica Ceca, infatti, aveva fatto sapere che il responso dei test medici non si era rivelato soddisfacente e che, di conseguenza, la società - che tra i proprietari conta anche Pavel Nedved - aveva deciso di non procedere all'ingaggio del classe 1992.

De Sciglio, dal canto suo, ha voluto fare chiarezza e attraverso il proprio profilo Instagram ha fornito la propria versione dei fatti.

  • IL COMUNICATO DEL CLUB CECO

    "La squadra A dell'FC Hradec Králové per la stagione primaverile 2025/26 è al completo. Questa settimana, Mattia De Sciglio, ex giocatore di Milan e Juventus, si è sottoposto a test in città. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, il club della Boemia orientale ha deciso di non firmare un contratto con il calciatore 33enne. All'inizio della stagione primaverile, stavamo valutando l'aggiunta a breve termine alla squadra di un calciatore italiano esperto", è stata la nota ufficiale con la quale il club della Repubblica Ceca ha comunicato il mancato tesseramento di De Sciglio.

  • LA SPIEGAZIONE DEL DS POJEZNY

    Il direttore sportivo Petr Pojezný, attraverso i canali ufficiali del club, aveva poi aggiunto:

    "Mattia si è sottoposto a test medici con noi questa settimana. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato di immediato aiuto per il nostro club, che era l'obiettivo principale per cui volevamo ingaggiarlo. Ringraziamo il giocatore e il suo team dirigenziale per l'eccellente comunicazione e collaborazione".

  • IL MESSAGGIO DI DE SCIGLIO SU INSTAGRAM

    "In merito a quanto recentemente accaduto con l'FC Hradec Kralove, ritengo doveroso intervenire per tutelare la mia immagine professionale e la piena integrità delle mie condizioni fisiche, che sono certificate da referti medici ufficiali.

    Sono stato contattato con insistenza dal club e, nel corso delle settimane successive, ho ricevuto più versioni del contratto, spesso incomplete o con dettagli da integrare. Nonostante ciò ho sempre mantenuto massima disponibilità e professionalità.

    Mi sono sottoposto a tutte le visite mediche richieste, superandole con esito positivo, oltre a ulteriori controlli approfonditi. Ho trascorso tre giorni in Repubblica Ceca e svolto due allenamenti con la squadra, lavorando regolarmente e senza alcuna limitazione.

    In modo del tutto inatteso mi è stato successivamente comunicato che non sarei stato ritenuto di "aiuto immediato". Una valutazione che sorprendere, soprattutto alla luce delle settimane di confronto, delle verifiche effettuate e dell'idoneità medica accertata.

    Respingo con assoluta fermezza qualsiasi riferimento o insinuazione relativa ai test medici. I fatti sono oggettivi e documentabili. Il rispetto reciproco, la trasparenza e la correttezza dovrebbero rappresentare la base di ogni rapporto professionale. Quanto accaduto non rispecchia tali principi.

    Mi auguro che situazioni simili non si ripetano, né nei miei confronti né verso altri professionisti, perché ognuno ha il diritto di lavorare secondo le proprie possibilità in un contesto di serietà, educazione e rispetto".

  • ATTUALMENTE SVINCOLATO

    Mattia De Sciglio è attualmente svincolato a partire dalla scorsa estate, ovvero da quando ha concluso la sua avventura all’Empoli, club dove ha giocato in prestito dalla Juventus nella stagione 2024-2025 collezionando 16 presenze in campionato e tre in Coppa Italia.


