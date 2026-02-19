Niente Repubblica Ceca per De Sciglio, l'annuncio del club: "Abbiamo deciso dopo le visite mediche, non era d'aiuto"

Sfuma il trasferimento di Mattia De Sciglio all'Hradec Kralove, squadra che milita nel massimo campionato della Repubblica Ceca.

L'ex difensore della Juventus, svincolato dallo scorso giugno, era arrivato in città nei giorni scorsi, pronto a iniziare la nuova avventura fuori dall'Italia. Non sarà così però perché dopo le visite mediche svolte dal giocatore, l'operazione è sfumata.

Il club ha rilasciato un comunicato nel quale spiega la situazione nei dettagli e perché alla fine hanno deciso di non ingaggiare De Sciglio.