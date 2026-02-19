Goal.com
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-EMPOLIAFP
Andrea Ajello

Niente Repubblica Ceca per De Sciglio, l'annuncio del club: "Abbiamo deciso dopo le visite mediche, non era d'aiuto"

Mattia De Sciglio non tornerà per il momento in campo, era ad un passo dall'Hradec Kralove ma la società ha bloccato tutto dopo le visite mediche.

Sfuma il trasferimento di Mattia De Sciglio all'Hradec Kralove, squadra che milita nel massimo campionato della Repubblica Ceca. 

L'ex difensore della Juventus, svincolato dallo scorso giugno, era arrivato in città nei giorni scorsi, pronto a iniziare la nuova avventura fuori dall'Italia. Non sarà così però perché dopo le visite mediche svolte dal giocatore, l'operazione è sfumata. 

Il club ha rilasciato un comunicato nel quale spiega la situazione nei dettagli e perché alla fine hanno deciso di non ingaggiare De Sciglio. 

  • IL COMUNICATO DEL CLUB

    La conferma è arrivata direttamente dal club: "La squadra A dell'FC Hradec Králové per la stagione primaverile 2025/26 è al completo. Questa settimana, Mattia De Sciglio, ex giocatore di Milan e Juventus, si è sottoposto a test in città. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, il club della Boemia orientale ha deciso di non firmare un contratto con il calciatore 33enne". 

  • IL DS: "NON SAREBBE STATO D'AIUTO"

    "All'inizio della stagione primaverile, stavamo valutando l'aggiunta a breve termine alla squadra di un calciatore italiano esperto", spiega il direttore sportivo Petr Pojezný.  "Mattia si è sottoposto a test medici con noi questa settimana. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato di immediato aiuto per il nostro club, che era l'obiettivo principale per cui volevamo ingaggiarlo. Ringraziamo il giocatore e il suo team dirigenziale per l'eccellente comunicazione e collaborazione". 

  • LA SQUADRA "DI" NEDVED

    Dietro il tentativo del club ceco di ingaggiare De Sciglio c'è stata forse la mano di Pavel Nedved. L'ex vice Presidente della Juventus infatti, è uno dei membri della proprietà. 

    De Sciglio è stato alla Juventus quando ancora c'era Nedved in società. 

  • DE SCIGLIO SVINCOLATO DA GIUGNO

    De Sciglio dovrà quindi rimandare il ritorno in campo; il classe 1992 è senza squadra dal termine della stagione 2024/2025, quando ha lasciato l'Empoli. 

    Nell'ultimo anno in Serie A, l'ex Juve aveva totalizzato solo 16 presenze con meno di 1000 minuti in campo. 

