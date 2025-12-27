De Rossi ritrova la Roma da tecnico del Genoa: prima volta da avversario per l'ex capitano giallorosso

Non potrà essere una partita come tutte le altre, specie per chi la maglia giallorossa l'ha indossata per 18 anni prima di passare dall'altro lato della barricata: Roma-Genoa non sarà una gara normale per Daniele De Rossi.
Dal sudore profuso in campo ai dubbi della panchina, il classe 1983 ha vissuto entrambe le esperienze tra le fila del club giallorosso, qualcosa di più di una seconda pelle come mai nascosto dal diretto interessato.
Nel monday night del 17° turno di Serie A ci sarà spazio per emozioni forti sul prato verde dell'Olimpico, dove De Rossi tornerà per la prima volta dopo l'esonero di oltre un anno fa: un epilogo che, ancora oggi, fa malissimo. Non meno, però, della sensazione tutta nuova di dover lavorare per concorrere alla sconfitta della sua squadra del cuore.