De Rossi ritrova la Roma da tecnico del Genoa: prima volta da avversario per l'ex capitano giallorosso

L'esonero alla Roma è una pagina ancora oggi dura da affrontare per De Rossi che, nell'intervista concessa a 'DAZN', ha rivelato di aver avuto un rapporto non idilliaco con l'amministratrice delegata del tempo, Lina Souloukou.

"Alla Spal con un dirigente abbiamo chiarito, lo sento ancora adesso, a Roma ho avuto problemi con l'Ad, niente di clamoroso ma comunque problemi: non voglio che passi il concetto che io ho problemi con i dirigenti, non è così. Alla Spal parlai di quanto io non fossi contento del mercato e di qualche dinamica in conferenza, il presidente si arrabbiò, era Joe Tacopina, avevamo un rapporto diretto e familiare e lui mi disse: ‘Chi ti ha detto che puoi dire la verità?’. Lì ho capito tante cose".

Un epilogo che, dal punto di vista di De Rossi, non si sarebbe dovuto verificare in quel determinato frangente.

“A vederla adesso un po' mi dispiace quello che è successo, hanno avuto l'exploit che io avevo predetto. Io avevo un piano chiaro: primo anno si costruisce, secondo si cresce, terzo si lotta per lo scudetto. Non eravamo proprio pazzi a puntare su questo gruppo che secondo me è molto forte. I presidenti pendevano dalle mie labbra, a livello calcistico ho sempre avuto ampia libertà, si fidavano, hanno iniziato a chiedermi le cose prima di confermarmi per i successivi tre anni. Poi si sono un po' incrinate le cose e mi spiace, ma quello che è successo io e il mio staff non lo meritavamo".