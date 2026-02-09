Goal.com
Francesco Schirru

De Ketelaere infortunato a pochi minuti da Atalanta-Cremonese, cosa è successo? Gli esami e quando tornerà

Perché De Ketelare non gioca contro la Cremonese? Non solo Scamacca out nella rifinitura, anche il belga ha dovuto rinunciare alla partita all'ultimissimo secondo: dentro Samardzic.

Una doppia pesantissima assenza per Palladino poco prima di Atalanta-Cremonese. 

Scamacca prima e De Ketelaere poi sono finiti k.o, non potendo giocare la partita in cui erano attesi come due dei protagonisti assoluti.

Rifinitura e riscaldamento hanno portato a due infortuni, con Palladino che ha dovuto rimediare in fretta e furia inseriendo Krstovic e Samardzic. Quest'ultimo è stato mandato in campo realmente all'ultimo secondo, considerando che l'Atalanta aveva già dato come titolare De Ketelaere.

  • L'INFORTUNIO DI DE KETELAERE

    Come Scamacca, anche De Ketelaere avrebbe dovuto giocare titolare la partita contro la Cremonese, costretto però a rinunciarci all'ultimissimo secondo.

    Nel riscaldamento pre-gara, infatti, De Ketelaere ha subito un risentimento al ginocchio destro, costringendo l'Atalanta a cambiare l'undici titolare con Samardzic subito titolare.

  • ESAMI PER DE KETELAERE

    Rispetto a Scamacca, che sembra aver subito solamente una contusione, De Ketelaere dovrà svolgere gli esami di routine nella giornata di martedì per capire meglio il problema fisico occorso a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese.

    Il 10 febbraio, a meno di sorprese, l'Atalanta comunicherà l'entità dell'infortunio che ha colpito De Ketelaere.

  • I TEMPI PER IL RITORNO IN CAMPO

    A seconda di ciò che emergerà dagli esami, l'Atalanta potrebbe rinunciare a De Ketelaere per una o più partite.

    Un'eventualità durissima, considerando che nel mese di febbraio la Dea dovrà giocare importanti sfide, tra cui il big match contro il Napoli e il doppio incontro dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund.

  • LA STAGIONE DI DE KETELAERE

    Cinque goal e cinque assist fin qui per De Ketelaere, meno decisivo rispetto alle ultime annate ma comunque fondamentale per l'Atalanta, di cui è oramai uno dei simboli più importanti.

    Lo scorso anno De Ketelaere chiuse con ben 13 goal e 13 assist, cifre che spera di superare nel corso dei prossimi quattro mesi di Serie A, Champions League e Coppa Italia.

    In termini realizzativi De Ketelaere ha limitato tantissimo i suoi dati in Serie A, tanto che l'unico goal da metà settembre a oggi è quello segnato contro il Torino lo scorso 10 gennaio.

0