Getty Images
Scamacca infortunato prima di Atalanta-Cremonese, cosa si è fatto? Gli esami e quando torna
Pubblicità
L'INFORTUNIO DI SCAMACCA
Scamacca, attaccante principe dell'Atalanta di Palladino, ha rimediato una contusione all'anca nella rifinitura prima della gara contro la Cremonese e per questo, dopo la regola convocazione per il match, non è potuto scendere in campo per il match del 9 febbraio.
Al suo posto Krstovic, con Scamacca out anche per un eventuale ingresso dalla panchina.
GLI ESAMI DI SCAMACCA
Essendo solo una contusione, Scamacca potrebbe anche non effettuare gli esami, visto il problema di poco conto, ma non è da escludere che nella giornata di martedì possano comunque esserci dei controlli più approfonditi per evitare sorprese in futuro.
- PubblicitàPubblicità
QUANDO TORNA IN CAMPO
Dopo aver saltato la partita contro la Cremonese, Scamacca dovrebbe essere nuovamente pronto per la sfida di San Valentino contro la Lazio, di scena sabato 14 febbraio.
Attualmente Scamacca è rimasto fuori solamente per un problema di poco conto, ragion per cui la sua presenza per il prossimo turno non sembra essere in pericolo.
LA STAGIONE DI SCAMACCA
Dopo il goal nel primo turno di campionato contro il Pisa, Scamacca ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico, tornando al top da novembre: da allora è stato uno dei migliori giocatori dell'Atalanta.
In 24 partite stagionali Scamacca ha siglato 9 reti, riuscendo ad essere decisivo non solo in Serie A, ma bensì anche in Coppa Italia e in Champions League.
Dopo la terribile scorsa annata, con una sola partita disputata, Scamacca spera di migliorare il suo record storico di reti, raggiunto proprio con l'Atalanta nel 23/24 (19 goal totali).
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità