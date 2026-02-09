Scamacca infortunato prima di Atalanta-Cremonese, cosa si è fatto? Gli esami e quando torna

Scamacca, attaccante principe dell'Atalanta di Palladino, ha rimediato una contusione all'anca nella rifinitura prima della gara contro la Cremonese e per questo, dopo la regola convocazione per il match, non è potuto scendere in campo per il match del 9 febbraio.

Al suo posto Krstovic, con Scamacca out anche per un eventuale ingresso dalla panchina.