De Bruyne-Napoli, niente scintilla: da acquisto dei sogni a 'equivoco'

Ad un acquisto così, in estate, erano stati riservati con tappeti rossi e lustrini.
Invece la realtà e gli eventi hanno detto altro, ossia che Kevin De Bruyne al Napoli non ha ingranato.
Colpa sicuramente del lungo stop causato dal grave infortunio patito contro l'Inter, ma anche quando il belga è risultato a disposizione di Conte la scintilla con l'azzurro non è quasi mai scoccata.
Lo dicono i numeri, lo dice la difficoltà d'inserimento e rendimento del campione ex City (che ha firmato fino al 2027 con opzione) negli schemi messi a punto dal tecnico salentino: un qualcosa di inatteso considerato il talento di KDB, ritrovatosi a passare in pochi mesi da innesto dei sogni a 'equivoco'.