De Bruyne-Napoli, niente scintilla: da acquisto dei sogni a 'equivoco'

Kevin ha 5 cartucce da sparare per contribuire a blindare la qualificazione Champions e invertire il trend agli antipodi con speranze e pronostici dell'estate, quando tifosi ed addetti ai lavori immaginavano ben altro binomio.

Poi i Mondiali, dove il Belgio si aggrapperà anche al proprio capitano per andare il più avanti possibile: un ulteriore stimolo per zittire i critici e presentarsi in Canada, Messico e Stati Uniti con numeri e stato d'animo migliori.