Fatta per De Bruyne, Musah vicino e la situazione di Anguissa: come cambia il centrocampo del Napoli

I campioni d'Italia aspettano il belga e provano a chiudere col Milan per lo statunitense: la possibile nuova conformazione dell'undici di Conte.

Il Napoli batte un colpo. Forse addirittura due. L'ebbrezza del secondo Scudetto conquistato in tre anni, pur freschissima, è già alle spalle: i campioni d'Italia, dopo aver trattenuto Antonio Conte, pensano già al futuro.

Il primo colpo è servito: Kevin De Bruyne ha trovato l'accordo definitivo martedì con la dirigenza azzurra, giovedì arriverà in Italia e dopo le visite mediche firmerà per due anni con opzione per una terza stagione.

Ma il Napoli non ha intenzione di fermarsi qui: il secondo obiettivo risponde al nome di Yunus Musah, un altro centrocampista. La trattativa con il Milan è pienamente in corso e potrebbe ben presto arrivare a un finale felice in cambio di 25 milioni di euro circa.

Come cambierebbe il centrocampo di Conte con De Bruyne e forse con Musah? Come verrebbero impiegati i due nuovi acquisti, uno come detto sicuro e l'altro molto probabile?