Davis accusa Dossena: "Mi ha chiamato scimmia, razzista codardo". Giocatore e Udinese chiedono provvedimenti, il Cagliari risponde

Keinan Davis ha accusato Alberto Dossena di averlo chiamato "scimmia" durante la partita di Cagliari tra i rossoblù e l'Udinese. Pubblicando una 'stories' su Instagram con l'immagine dell'avversario, l'attaccante dei bianconeri non ha usato giri di parole nel descrivere ciò che sarebbe successo sul campo, dove gli animi si erano surriscaldati portando al duello verbale tra i due, confermato dal 28enne inglese.

"Questo codardo razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita di oggi. Spero che la Lega Serie A prenda provvedimenti, ma staremo a vedere" ha scritto Davis su Instagram, ripostando una foto di Dossena di alcuni mesi fa, inserendo l'accusa di cui si stava già parlando sin dai minuti finali di Cagliari-Udinese.

Davis Instagram

Se Davis ha pubblicato la foto di Dossena senza fare il nome del difensore bresciano, ma comunque inserendo il suo volto, dopo Cagliari-Udinese un compagno del bianconero, ovvero Zaniolo, aveva a sua volta pubblicato un post social senza però accusare qualcuno nello specifico:

"Il collega (se si può definire tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno per il suo colore della pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio".

Dopo la sfida dell'Unipol Domus il primo ad intervenire in tal senso era stato Karlstrom, pronto a spiegare il perchè del caos scaturito sul terreno di gioco, prima che i compagni di squadra accusassero l'avversario:

"Ci sono state parole razziste. Per me è incredibile che una cosa così possa ancora succedere. Non ho parole".

Al pari dei giocatori, anche le due società hanno parlato via comunicati ufficiali: l'Udinese difende Davis chiedendo provvedimenti, il Cagliari risponde: "Nessun riscontro".