Leonardo Gualano

David recupera per Juventus-Como? Le condizioni dell’attaccante bianconero

La Juventus torna in campo per affrontare il Como: le condizioni di Jonathan David in vista della sfida di sabato pomeriggio.

Reduce dalle sconfitte patite nel Derby d’Italia contro l’Inter e in Champions League sul campo del Galatasaray, la Juventus tornerà in campo sabato pomeriggio per cercare il riscatto contro il Como.

Una sfida, quella che si giocherà all’Allianz Stadium, che metterà in palio punti importantissimi per le zone altissime della classifica di campionato.

La compagine bianconera infatti andrà alla ricerca, contro la grande rivelazione del torneo, di quel risultato che possa consentirle di provare a riprendersi una di quelle posizioni che valgono un pass per la prossima Champions League.

La marcia di avvicinamento alla partita è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Jonathan David. L’attaccante canadese sarà della sfida?

  • L’INFORTUNIO DI DAVID

    A porre dei dubbi sulla presenza o meno di David contro il Como è stato l’infortunio che lo ha costretto a saltare la sfida di Champions League sul campo del Galatasaray.

    L’attaccante bianconero si è fermato alla vigilia del match a causa di un fastidio all’inguine.

  • LE CONDIZIONI DI DAVID

    Quello riportato da Jonathan David non è stato un infortunio di grave entità, ma ovviamente, trattandosi di un problema muscolare, si è reso necessario un lavoro specifico.

    L’attaccante bianconero non si è allenato con la squadra nel corso degli ultimi giorni; tuttavia, è arruolabile per la sfida con il Como.

  • DAVID CONVOCATO PER JUVENTUS-COMO?

    Jonathan David è a disposizione di Luciano Spalletti per Juventus-Como.

    Ad annunciarlo alla vigilia del match è stato lo stesso tecnico bianconero, che ha anticipato che l’attaccante verrà regolarmente convocato.

  • DAVID TITOLARE CONTRO IL COMO?

    Luciano Spalletti ha spiegato che David non potrà giocare tutti i 90’ della sfida, quindi la sua presenza in campo da titolare o meno verrà valutata fino a poche ore dal calcio d’inizio.

    Possibile che nel cuore dell’attacco possa trovare fin da subito spazio Loïs Openda, che verrebbe supportato da Francisco Conceiçgao ed Kenan Yıldız.

    Sebbene dunque il ballottaggio sia aperto, visto che non ha tutti i 90’ nelle gambe, non è escluso che David possa dare il suo contributo a partita in corso.

