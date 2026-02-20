David recupera per Juventus-Como? Le condizioni dell’attaccante bianconero

Reduce dalle sconfitte patite nel Derby d’Italia contro l’Inter e in Champions League sul campo del Galatasaray, la Juventus tornerà in campo sabato pomeriggio per cercare il riscatto contro il Como.
Una sfida, quella che si giocherà all’Allianz Stadium, che metterà in palio punti importantissimi per le zone altissime della classifica di campionato.
La compagine bianconera infatti andrà alla ricerca, contro la grande rivelazione del torneo, di quel risultato che possa consentirle di provare a riprendersi una di quelle posizioni che valgono un pass per la prossima Champions League.
La marcia di avvicinamento alla partita è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Jonathan David. L’attaccante canadese sarà della sfida?