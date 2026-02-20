David recupera per Juventus-Como? Le condizioni dell’attaccante bianconero

Luciano Spalletti ha spiegato che David non potrà giocare tutti i 90’ della sfida, quindi la sua presenza in campo da titolare o meno verrà valutata fino a poche ore dal calcio d’inizio.

Possibile che nel cuore dell’attacco possa trovare fin da subito spazio Loïs Openda, che verrebbe supportato da Francisco Conceiçgao ed Kenan Yıldız.

Sebbene dunque il ballottaggio sia aperto, visto che non ha tutti i 90’ nelle gambe, non è escluso che David possa dare il suo contributo a partita in corso.