David Neres si opera alla caviglia: i tempi di recupero per il giocatore del Napoli

Quelli che in casa Napoli erano i timori peggiori si sono rivelati realtà: David Neres si opera.
L’attaccante brasiliano, che da settimane ormai è alle prese con un problema a una caviglia, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio.
Ovviamente la cosa si tradurrà in un’assenza molto più lunga del previsto, un problema in più per Antonio Conte che, già alle prese con un’emergenza senza precedenti, si trova costretto a rinunciare a colui che sin qui era stato uno dei migliori giocatori del Napoli in stagione.