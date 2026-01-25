David Neres si opera alla caviglia: i tempi di recupero per il giocatore del Napoli

David Neres si è infortunato lo scorso 4 gennaio in occasione di un match di campionato contro la Lazio.

Un problema che in un primo momento non era parso di grande gravità, tanto che, dopo aver saltato le due gare successive contro Verona e Inter, era tornato a disposizione contro il Parma.

Proprio nella sfida con i ducali dello scorso 14 gennaio, l’attaccante brasiliano ha avvertito nuovamente dolore e da allora non si è più rivisto in campo.