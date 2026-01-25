Pubblicità
Leonardo Gualano

David Neres si opera alla caviglia: i tempi di recupero per il giocatore del Napoli

David Neres ha deciso di operarsi alla caviglia: il giocatore del Napoli è volato a Londra, previsto per lui un lungo stop.

Quelli che in casa Napoli erano i timori peggiori si sono rivelati realtà: David Neres si opera.

L’attaccante brasiliano, che da settimane ormai è alle prese con un problema a una caviglia, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio.

Ovviamente la cosa si tradurrà in un’assenza molto più lunga del previsto, un problema in più per Antonio Conte che, già alle prese con un’emergenza senza precedenti, si trova costretto a rinunciare a colui che sin qui era stato uno dei migliori giocatori del Napoli in stagione.

    L’INFORTUNIO DI NERES

    David Neres si è infortunato lo scorso 4 gennaio in occasione di un match di campionato contro la Lazio.

    Un problema che in un primo momento non era parso di grande gravità, tanto che, dopo aver saltato le due gare successive contro Verona e Inter, era tornato a disposizione contro il Parma.

    Proprio nella sfida con i ducali dello scorso 14 gennaio, l’attaccante brasiliano ha avvertito nuovamente dolore e da allora non si è più rivisto in campo.

  • LA DECISIONE DI OPERARSI

    Come riportato da Il Mattino, nelle scorse ore David Neres ha definitivamente deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema.

    L’esterno offensivo del Napoli, alle 7.15 di domenica mattina, ha preso un volo in direzione Londra, dove verrà sottoposto all’operazione.

    Ad incrociarlo all’aeroporto di Capodichino anche alcuni tifosi del Napoli diretti a Torino per la sfida in programma questa sera, che vedrà i campioni d’Italia opposti alla Juventus.

    UNA SOLUZIONE PER ACCELERARE I TEMPI

    Secondo quanto riportato, David Neres avrebbe individuato nel Wellington Hospital la struttura alla quale affidarsi.

    Si tratta di un centro specializzato per interventi di questo tipo, al quale in passato si è affidato anche il compagno di squadra Gilmour.

    La decisione di operarsi è stata presa al fine di provare ad accelerare i tempi di recupero.

  • I POSSIBILI TEMPI DI RECUPERO

    Ad oggi non ci sono certezze sui tempi di recupero, ma ad attendere David Neres ci sarà comunque un lungo stop.

    L’esterno offensivo del Napoli potrebbe essere costretto ai box per un periodo di almeno due mesi e mezzo.

    Se tali tempi dovessero essere confermati, David Neres tornerebbe a disposizione di Conte solo ad aprile.

