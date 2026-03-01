David con la Roma per tornare al goal in campionato: “La pressione è una cosa positiva”

Sarà una partita che metterà in palio punti pesantissimi per la lotta che conduce ad un pass per la prossima Champions League, quella che nel ventisettesimo turno di campionato vedrà opposte Roma e Juventus.

I giallorossi si presentano all’appuntamento da quarta forza del torneo, mentre i bianconeri, attualmente a -4 dal quarto posto, sono chiamati a ripartire dopo le due sconfitte consecutive subite contro Inter e Como.

A guidare l’attacco della Juve sarà Jonathan David, che nel torneo non va a segno dallo scorso 1° febbraio, quando trovò la rete (la quinta in campionato) sul campo del Parma.

La punta canadese, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ prima del calcio d’inizio, ha parlato del momento che stanno vivendo lui e la sua squadra.