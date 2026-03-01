Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Jonathan David JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

David con la Roma per tornare al goal in campionato: “La pressione è una cosa positiva”

L’attaccante della Juventus, Jonathan David, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con la Roma spiega: “Una partita importante, ma non ancora decisiva”.

Pubblicità

Sarà una partita che metterà in palio punti pesantissimi per la lotta che conduce ad un pass per la prossima Champions League, quella che nel ventisettesimo turno di campionato vedrà opposte Roma e Juventus.

I giallorossi si presentano all’appuntamento da quarta forza del torneo, mentre i bianconeri, attualmente a -4 dal quarto posto, sono chiamati a ripartire dopo le due sconfitte consecutive subite contro Inter e Como.

A guidare l’attacco della Juve sarà Jonathan David, che nel torneo non va a segno dallo scorso 1° febbraio, quando trovò la rete (la quinta in campionato) sul campo del Parma.

La punta canadese, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ prima del calcio d’inizio, ha parlato del momento che stanno vivendo lui e la sua squadra.

  • "OGGI POSSIAMO MOSTRARE IL NOSTRO LIVELLO"

    “Oggi una possibilità o una minaccia? La partita di oggi è certamente una possibilità. Possiamo dimostrare qual è la nostra qualità e il livello che abbiamo”.

    • Pubblicità

  • "LA PRESSIONE SPINGE A FARE MEGLIO"

    “La pressione per il goal? Io credo che sia una cosa positiva. Ti spinge a dare il meglio e a migliorare partita dopo partita”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "GARA IMPORTANTE MA NON DECISIVA"

    “Quella con la Roma è certamente una partita importante per come stanno le cose in classifica, ma non mi spingerei così lontano nel definirla decisiva”.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Roma crest
Roma
ROM
0