Danimarca-Serbia 0-0, pagelle e tabellino: i danesi avanzano da secondi, Vlahovic e compagni salutano Euro 2024

La Danimarca pareggiando 0-0 con la Serbia si garantisce il secondo posto nel girone: Vlahovic e compagni ultimi ed eliminati.

Si era presentata a Euro 2024 con buone ambizioni, ma il cammino della Serbia nella massima competizione continentale si chiude già dopo tre partite e nessuna vittoria ottenuta. Vlahovic e compagni infatti, pareggiando nella decisiva sfida contro la Danimarca, chiudono all’ultimo posto nel Gruppo D.

Percorso dunque brevissimo e nessuna speranza di ripescaggio, mentre è destinato a proseguire quello dei danesi che hanno chiuso il girone con gli stessi punti della Slovenia (che passerà come terza), ma che avanzano in virtù del miglior ranking nelle qualificazioni. Un qualcosa tutto sommato di meritato per quanto fatto intravedere nelle tre partite, oltre che nella sfida di Monaco di Baviera. Nel primo tempo soprattutto infatti, è stata la Danimarca, pur senza trovare la via della rete, a creare di più e a rendersi maggiormente pericolosa. Il tutto nell’ambito di una partita non spettacolare nella quale ad incidere è stato probabilmente anche il peso della posta in palio.