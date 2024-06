Dalla gloria alle lacrime: Mario Balotelli, icona di Euro 2012

L'apice della carriera di SuperMario, che nel 2012 ha fatto sognare l'Italia con una doppietta che resterà nella storia. Prima della notte di Kiev...

Il 2012 sembra davvero l’anno della consacrazione: Mario Balotelli arriva agli Europei dopo aver messo la firma sul leggendario trionfo in Premier League, all’ultimo respiro, dei Citizens, con l’assist per il goal decisivo del Kun Aguero e un bottino di 13 goal in 23 presenze in campionato.

Nelle idee del ct azzurro Cesare Prandelli SuperMario è la punta di diamante della Nazionale, chiamata a riscattare in Polonia e Ucraina il fallimento del Mondiale 2010; il suo partner in crime un altro genio sregolato come Antonio Cassano. Una coppia d’assi da all-in, che promette spettacolo ma al tempo stesso non garantisce certezze: esplodere o implodere, non c’è altra strada.