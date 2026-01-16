Dall'Italia all'Ital-Juventus: Chiesa, Tonali, Maldini, Frattesi e Fortini per Spalletti, sarà una Signora in azzurro?

Gli italiani che fanno parte del gruppone juventino sono pochissimi. Non è una rarità in un calcio che da anni è iperglobalizzato, potrà piacere o non piacere ma è un dato di fatto; è una rarità, sì, nella storia di un club da cui la Nazionale ha sempre attinto risorse fondamentali per le proprie conquiste europee e mondiali.

Il già menzionato Cambiaso, alla fine, è l'unico praticamente certo di far parte di ogni convocazione di Gattuso così come lo era con Spalletti. Ha partecipato a un Europeo, se mai ci qualificheremo parteciperà anche al suo primo Mondiale. Piace al nuovo ct, piaceva a quello vecchio. Che, non a caso, lo fa giocare sempre anche nella Juventus.

Gli altri, invece? Di Gregorio ha nel curriculum appena un paio di partite, Locatelli ha vissuto di alti e bassi e comunque non è un titolare fisso, peggio ancora è andata a Gatti. Rugani è stato chiamato a giugno 2025 dopo 7 anni, Perin è una riserva. Nella rosa della passata stagione c'era pure Savona, ceduto però al Nottingham Forest.