Dall'Italia all'Ital-Juventus: Chiesa, Tonali, Maldini, Frattesi e Fortini per Spalletti, sarà una Signora in azzurro?

C'era una volta l'Ital-Juve. Quella di Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli eccetera eccetera. Ma anche quella di Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Del Piero eccetera eccetera. Una roba ormai lontanissima nel tempo.
Il calcio è cambiato, è cambiata anche la Juventus. Che oggi alla Nazionale dà complessivamente poco, e quel poco gioca e non gioca. C'è Cambiaso, ecco. E poi non molto altro: Gatti e Locatelli, sì, ma i pilastri azzurri oggi sono altri.
E se la situazione cambiasse grazie al mercato? Proprio questa sembra essere un'idea della società bianconera: rendere un pochino più azzurra la rosa di Luciano Spalletti. Uno che di azzurro, in effetti, se ne intende parecchio.