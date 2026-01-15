Chiesa il grande obiettivo della Juventus, ma il Liverpool spara alto: la richiesta del club inglese

Federico Chiesa di nuovo in Serie A e con la maglia della Juventus addosso.

È questa una delle grandi suggestioni che stanno scaldando questa sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero, infatti, ha individuato proprio l’esterno offensivo del Liverpool come il grande obiettivo per rafforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.

La Juve è pronta dunque ad accogliere un giocatore che già conosce alla perfezione sia la Serie A che l’ambiente, ma arrivare ad un’intesa con i Reds potrebbe essere complicato.

Al momento, infatti, c’è ancora distanza sulla formula per il trasferimento ed inoltre la valutazione che il Liverpool fa del cartellino di Chiesa è molto elevata.