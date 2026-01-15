Pubblicità
Leonardo Gualano

Chiesa il grande obiettivo della Juventus, ma il Liverpool spara alto: la richiesta del club inglese

La Juventus ha individuato in Federico Chiesa il grande obiettivo per rafforzare il suo attacco: con il Liverpool c’è distanza sulla formula.

Federico Chiesa di nuovo in Serie A e con la maglia della Juventus addosso.

È questa una delle grandi suggestioni che stanno scaldando questa sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero, infatti, ha individuato proprio l’esterno offensivo del Liverpool come il grande obiettivo per rafforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.

La Juve è pronta dunque ad accogliere un giocatore che già conosce alla perfezione sia la Serie A che l’ambiente, ma arrivare ad un’intesa con i Reds potrebbe essere complicato.

Al momento, infatti, c’è ancora distanza sulla formula per il trasferimento ed inoltre la valutazione che il Liverpool fa del cartellino di Chiesa è molto elevata.


    LA VALUTAZIONE DEL LIVERPOOL

    Come svelato da Romeo Agresti sul suo canale YouTube, il Liverpool ha avanzato richieste importanti per il cartellino di Federico Chiesa.

    Il club inglese, che nell’estate del 2024 ha acquistato il giocatore proprio dalla Juventus per 12 milioni di euro più tre di bonus, lo valuta circa 20 milioni.

    Una cifra molto elevata, fino alla quale il club bianconero difficilmente riuscirà a spingersi.

  • LA DISTANZA SULLA FORMULA

    La Juventus sarebbe pronta ad accogliere nuovamente Federico Chiesa chiudendo un’operazione in prestito, formula questa non gradita dai Reds.

    Il Liverpool sarebbe infatti pronto a rinunciare al giocatore solo a titolo definitivo e dunque anche da questo punto di vista andrebbe trovato il modo di raggiungere un’intesa.

    LA STRATEGIA DELLA JUVENTUS

    Nonostante i nodi da sciogliere, Federico Chiesa resta un obiettivo della Juventus.

    Il club bianconero continuerà a lavorare nei prossimi giorni all’operazione, puntando anche sul ritorno di Salah dalla Coppa d’Africa.

    Slot, infatti, potrà contare nuovamente su un giocatore che, nonostante le frizioni degli ultimi mesi, resta la stella della squadra e che, rientrando, toglierebbe ovviamente ulteriore spazio a Chiesa.

  • IL FATTORE CHIESA

    A giocare a favore del club bianconero e a rendere un po’ meno in salita la strada che porta ad un’eventuale intesa potrebbe essere proprio Federico Chiesa.

    La volontà del giocatore sembra essere quella di tornare a vestire la maglia della Juventus e, pur di farlo, potrebbe anche ridursi l’ingaggio.

    Come spiegato da IlBianconero, la prossima settimana la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

