Dall'Inter al Pisa, il calcio ricorda Lucescu: "Grande spessore umano e professionale"

Mircea Lucescu è scomparso all'età di 80 anni. Allenatore per oltre 40 anni, il leggendario tecnico rumeno ha vissuto una parte importante della propria carriera anche in Italia, dove ha guidato Pisa, Reggiana, Brescia e Inter durante i '90 dello scorso secolo.

Tra gli allenatori più vincenti della storia, in grado di vincere tantissimo alla guida di Galatasaray, Dinamo Kiev, Shakhtar e non solo, Lucescu ha lasciato un ottimo ricordo ovunque, portando le sue vecchie società a dedicare qualche riga di ricordo sui propri siti e pagine social, con il cordoglio che ha caratterizzato la serata di martedì.

Ricoverato in terapia intensiva dopo un infarto, Lucescu era malato da tempo, ma aveva deciso di lasciare l'ospedale per guidare la Romania nella semifinale playoff Mondiale contro la Turchia. Pochi giorni dopo la sconfitta, un malore in allenamento, il ricovero e la situazione precipitata, fino all'annuncio della sua scomparsa.