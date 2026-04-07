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Mircea LucescuGetty Images
Francesco Schirru

Dall'Inter al Pisa, il calcio ricorda Lucescu: "Grande spessore umano e professionale"

All'età di 80 anni è scomparso Mircea Lucescu, allenatore per oltre quarant'anni e in grado di vincere oltre trenta trofei durante la sua lunghissima carriera.

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Mircea Lucescu è scomparso all'età di 80 anni. Allenatore per oltre 40 anni, il leggendario tecnico rumeno ha vissuto una parte importante della propria carriera anche in Italia, dove ha guidato Pisa, Reggiana, Brescia e Inter durante i '90 dello scorso secolo.

Tra gli allenatori più vincenti della storia, in grado di vincere tantissimo alla guida di Galatasaray, Dinamo Kiev, Shakhtar e non solo, Lucescu ha lasciato un ottimo ricordo ovunque, portando le sue vecchie società a dedicare qualche riga di ricordo sui propri siti e pagine social, con il cordoglio che ha caratterizzato la serata di martedì.

Ricoverato in terapia intensiva dopo un infarto, Lucescu era malato da tempo, ma aveva deciso di lasciare l'ospedale per guidare la Romania nella semifinale playoff Mondiale contro la Turchia. Pochi giorni dopo la sconfitta, un malore in allenamento, il ricovero e la situazione precipitata, fino all'annuncio della sua scomparsa.

  • IL RICORDO DELL'INTER

    "Allenatore di grande spessore umano e professionale, Mircea Lucescu ha incarnato valori di competenza, eleganza e passione, lasciando un’eredità importante nel mondo del calcio" ha ricordato l'Inter attraverso il proprio sito ufficiale.

    L'avventura di Lucescu a Milano fu breve e non soddisfacente, viste le dimissioni del marzo 1999, a pochissimi mesi dal suo arrivo.



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  • IL PENSIERO DEL PISA

    "Il Pisa Sporting Club esprime le proprie più sentite condoglianze per la scomparsa di Mircea Lucescu" scrive la società toscana sul proprio sito web.

    "Il tecnico rumeno nella sua lunga e gloriosa carriera, costellata di traguardi e successi, ha guidato anche il Pisa Sporting Club nel campionato di Serie A 1990-91; un percorso breve ma intenso, ricordato soprattutto per un incredibile avvio di stagione che proiettò i nerazzurri addirittura al comando della classifica.

    Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, si stringe attorno alla famiglia Lucescu in questo momento di grande dolore.

    Addio Mircea".

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  • IL BRESCIA SU INSTAGRAM

    "Oggi non è solo un addio" il messaggio Instagram del Brescia, allenato da Lucescu tra il 1991 e il 1996, uno dei periodi più lunghi su una singola panchina. "È un vuoto che fa rumore. Se ne va un uomo che ha saputo lasciare un segno che va oltre il campo, oltre il risultato, oltre il tempo".

    "Un uomo che ha toccato il cuore di una città intera.

    Brescia si ferma, si stringe, si riconosce nel dolore di una famiglia che oggi non è sola.

    Perché certi legami non finiscono. Restano nei ricordi, negli sguardi, nelle emozioni che non smetteranno mai di vivere.

    Grazie per ciò che sei stato, per ciò che hai dato, per ciò che resterai.

    Per sempre nei nostri cuori, Mircea Lucescu

    Riposa in pace, Mister".



  • DAL GALA ALLO SHAKHTAR

    La prima squadra a ricordare Lucescu è stato il Galatasaray, per cui è uno dei tecnici più importanti della propria storia. Il mister rumeno ha del resto vinto non solo un campionato, ma anche la Supercoppa Europea.

    Nel corso della serata non sono mancati ovviamente i messaggi delle altre squadre che Lucescu ha guidato in oltre quarant'anni di carriera, dal Rapid Bucarest allo Shakhtar, dalla Dinamo Kiev al Besiktas. Passando ovviamente per la Romania, guidata fino agli ultimi giorni della sua vita.


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  • GLI ALTRI CLUB ITALIANI

    "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite" scrive la società campana su X.

    Messaggio anche dalla società di Lotito: "La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, uno degli allenatori più vincenti di sempre, leggenda del calcio mondiale e protagonista anche nel campionato italiano".