Dal Verona al Parma: perché il Napoli fatica così tanto contro le squadre della bassa classifica

Che il Napoli potesse pareggiare in casa contro il Parma, un Parma bis schierato da Cuesta con diverse seconde linee, onestamente se lo sarebbero attesi in pochi. Però è successo. Ed è uno 0-0 che, combinato con l'1-0 dell'Inter sul Lecce, allarga ulteriormente il distacco in classifica tra le due rivali.

Antonio Conte, squalificato dopo l'espulsione di San Siro, nella postazione in tribuna ha imprecato e sofferto. Al triplice fischio di Fabbri ha assistito impotente a uno dei più grossi flop stagionali dei campioni d'Italia in carica. Perché va ricordato come il Parma sia inizialmente sceso in campo senza due pezzi da novanta come Pellegrino e Bernabé, oltre a Delprato, e con l'ex terzo portiere Rinaldi tra i pali.

Non è la prima volta, però, che il Napoli perde punti con le cosiddette piccole. Ovvero con le squadre che attualmente stazionano nella parte destra della classifica. E alla fine è la grande differenza con un'Inter che, al contrario, quest'anno non sta perdendo un colpo da questo punto di vista.