O segna nel primo tempo, o non vince: il Napoli di Conte non ha un piano B

La critica più importante di Napoli-Parma è relativa ai cambi di Antonio Conte, che nel corso della ripresa non è riuscito a intuire le sostituzioni in grado di cambiare il corso della partita. In panchina c'era Stellini, ma le decisioni erano comunque quelle dell'allenatore in capo.

David Neres è entrato in campo non al meglio, Lang è uscito quando sembrava poter dare ancora qualcosa in più, Lucca è subentrato veramente troppo tardi (90') per regalare il goal del successo al suo Napoli.

Certo, mancano diversi uomini e la panchina non offre la possibilità di importanti cambiamenti, ma l'inserimento di Lucca, in un match così bloccato, sarebbe dovuto arrivare decisamente prima. Neres è entrato a metà ripresa ed è uscito al 90' proprio per Lucca, mettendo completamente in mostra come non fosse pronto a scendere in campo.