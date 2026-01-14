O segna nel primo tempo, o non vince: il Napoli di Conte non ha un piano B

La fiducia derivante dal 2-2 di San Siro si è sciolta al Maradona dopo lo 0-0 contro il Parma. Grande delusione per i tifosi del Napoli, che al Maradona non sono riusciti a vedere neanche un goal. Centinaia i commenti negativi sui social da chi si aspettava un successo, nonostante assenze e un fuorigioco millimetrico fischiato nel primo tempo. Ancora una volta, la solita storia.
Napoli-Parma è stata l'ennesima dimostrazione di una squadra che ha bisogno di segnare subito, nel primo tempo, per portare a casa la vittoria. Se non ingrana subito, non esce dal campo con il successo: lo dicono i dati degli ultimi mesi, con le uniche eccezioni arrivate a inizio annata.
C'è un grosso limite nel Napoli 2025/2026, in grado di amministrare la partita solamente dopo essere andata in controllo, ma praticamente mai in grado di risolvere un match impananto sul pareggio o con uno o due goal di svantaggio.