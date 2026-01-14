Pubblicità
Scott McTominay Napoli 2025-26Getty
Francesco Schirru

Moviola Napoli-Parma, perché è stato annullato il goal all'11? Cosa è successo al Maradona

Subito polemiche nel recupero tra Napoli e Parma: il goal di McTominay viene annullato per fuorigioco.

Dopo le polemiche di Milano e l'espulsione di Conte, squalificato due turni, il Napoli scende in campo contro il Parma per il recupero della sfida di dicembre, rinviata per la Supercoppa Italiana vinta dai partenopei in terra saudita.

  • Fuorigioco Napoli ParmaDazn

    FUORIGIOCO DOPO DIECI MINUTI

    Al minuto 11 di Napoli-Parma, la squadra di Conte segna il vantaggio. Che dura però pochissimo, visto l'annullamento dello stesso.

    McTominay segna, ma c'è un fuorigioco di Mazzocchi: per Fabbri nessun dubbio dopo il consulto con il VAR, con l'esterno di Conte in offside, con la spalla, per una manciata di cm.

