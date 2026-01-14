Dopo le polemiche di Milano e l'espulsione di Conte, squalificato due turni, il Napoli scende in campo contro il Parma per il recupero della sfida di dicembre, rinviata per la Supercoppa Italiana vinta dai partenopei in terra saudita.
Getty
Moviola Napoli-Parma, perché è stato annullato il goal all'11? Cosa è successo al Maradona
Pubblicità
- Dazn
FUORIGIOCO DOPO DIECI MINUTI
Al minuto 11 di Napoli-Parma, la squadra di Conte segna il vantaggio. Che dura però pochissimo, visto l'annullamento dello stesso.
McTominay segna, ma c'è un fuorigioco di Mazzocchi: per Fabbri nessun dubbio dopo il consulto con il VAR, con l'esterno di Conte in offside, con la spalla, per una manciata di cm.
Pubblicità