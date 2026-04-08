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Lautaro Thuram InterGetty Images
Nino Caracciolo

Dal ritorno di Lautaro al “vecchio” Thuram e agli italiani: la sete di riscatto arma in più dell’Inter

Serie A
Inter

I nerazzurri hanno ritrovato un Lautaro carichissimo dopo l’infortunio, oltre a un Thuram vecchia maniera. A fare la differenza nella volata tricolore potrebbe essere proprio la voglia di riscatto di gran parte del gruppo.

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90 minuti per spazzare via le nubi e chissà forse anche molte delle critiche degli ultimi mesi.

La risposta fornita dall’Inter contro la Roma è stata, per quanto possibile, ben più importante anche dei 5 goal realizzati e del successo che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a +7 sulla prima delle inseguitrici, il Napoli di Conte.

Dal ritorno a pieni giri di Lautaro Martinez al ritrovato Thuram, fino alla voglia di riscatto degli italiani: per il rush Scudetto l’Inter potrebbe avere una marcia in più.

  • IMPATTO LAUTARO

    Pronti, via e riecco Lautaro Martinez. Al “Toro” è bastato un minuto per ricordare a tutti il suo peso specifico all’interno del gruppo nerazzurro. Un goal da attaccante vero, un mix di tempismo, qualità e rabbia per l’assenza forzata dell’ultimo periodo. Poi un altro goal per la doppietta personale. Impatto top e messaggio lanciato forte e chiaro a tutta la Serie A.

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  • SPRAZZI DI “VECCHIO” THURAM

    Non solo Lautaro, contro la Roma si sono rivisti anche sprazzi di “vecchio” Thuram. Due assist e un goal di testa, non certo la sua specialità principale, a impreziosire una prova totale, fatta di giusti inserimenti, qualità e una “gamba” ritrovata.

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  • RISCATTO AZZURRO

    Se la ThuLa ha ricordato a tutti la sua importanza, contro la Roma – e più in generale per il finale di stagione – Chivu ha potuto contare anche sulla voglia di riscatto di Bastoni, Dimarco e Barella. I tre azzurri hanno dato segnali di ripresa importanti dopo la batosta per la mancata qualificazione al Mondiale: in questo finale di stagione proveranno a smaltire l’amarezza azzurra provando a trascinare l’Inter.

  • DOPPIO OBIETTIVO

    L’Inter ha ancora tanto da chiedere a questo finale di stagione. L’obiettivo principale resta ovviamente lo Scudetto, con il Napoli secondo oggi distante sette punti. Ma gli uomini di Chivu puntano anche alla Coppa Italia: dopo lo 0-0 dell’andata, i nerazzurri sfidano il Como nella semifinale di ritorno in programma il 21 aprile. Un double che ora non è più utopia.

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