Dal ritorno di Lautaro al “vecchio” Thuram e agli italiani: la sete di riscatto arma in più dell’Inter

Pronti, via e riecco Lautaro Martinez. Al “Toro” è bastato un minuto per ricordare a tutti il suo peso specifico all’interno del gruppo nerazzurro. Un goal da attaccante vero, un mix di tempismo, qualità e rabbia per l’assenza forzata dell’ultimo periodo. Poi un altro goal per la doppietta personale. Impatto top e messaggio lanciato forte e chiaro a tutta la Serie A.