Dal ritorno di Lautaro al “vecchio” Thuram e agli italiani: la sete di riscatto arma in più dell’Inter

90 minuti per spazzare via le nubi e chissà forse anche molte delle critiche degli ultimi mesi.
La risposta fornita dall’Inter contro la Roma è stata, per quanto possibile, ben più importante anche dei 5 goal realizzati e del successo che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a +7 sulla prima delle inseguitrici, il Napoli di Conte.
Dal ritorno a pieni giri di Lautaro Martinez al ritrovato Thuram, fino alla voglia di riscatto degli italiani: per il rush Scudetto l’Inter potrebbe avere una marcia in più.