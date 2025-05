Da Thuram a Raspadori: la Top 11 della 35ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 34° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Si avvicina sempre di più la fine del campionato e ancora tutto può succedere, sia in fondo alla classifica che nelle parti in alto. La lotta salvezza è aperta con tre squadre che vogliono evitare due posti mentre in vetta il Napoli deve mantenere il vantaggio di tre punti sull'Inter. Lotta Champions sempre più equilibrata e combattuta.

Nell'ultima giornata di Serie A non ci sono stati grandi scossoni con Roma e Lazio che hanno agguantato la Juventus al quarto posto mentre per lo scudetto tutto è rimasto invariato, più o meno come per la lotta salvezza.

Di seguito, ecco la Top 11 della 35ª giornata scelta da GOAL.