Da Rabiot e Barella a Nzola: la Top 11 della 33ª giornata di Serie A

Il rush finale della Serie A non smette di regalare emozioni, goal e sorprese.

Il turno che si è concluso da poco ha avvicinato l’Inter allo Scudetto (vittoria e ko del Napoli) e ha scritto una pagina importante nella corsa Champions, con Milan e Juventus che hanno approfittato dei passi falsi di Como (sconfitto) e Roma (pari contro l’Atalanta). Nella corsa salvezza pareggi per Cremonese e Lecce.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 33ª giornata di Serie A scelta da GOAL.