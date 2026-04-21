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Top 11 GOAL 33 giornata 19042026GOAL
Nino Caracciolo

Da Rabiot e Barella a Nzola: la Top 11 della 33ª giornata di Serie A

Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 33° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Il rush finale della Serie A non smette di regalare emozioni, goal e sorprese.

Il turno che si è concluso da poco ha avvicinato l’Inter allo Scudetto (vittoria e ko del Napoli) e ha scritto una pagina importante nella corsa Champions, con Milan e Juventus che hanno approfittato dei passi falsi di Como (sconfitto) e Roma (pari contro l’Atalanta). Nella corsa salvezza pareggi per Cremonese e Lecce.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 33ª giornata di Serie A scelta da GOAL.

  • Atalanta BC v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    CARNESECCHI (ATALANTA)

    Un muro invalicabile o quasi. Nulla può sulla rete di Hermoso, per il resto è davvero insuperabile: per conferma chiedere a Soulé e Malen.

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  • Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    KALULU (JUVENTUS)

    Attento in fase difensiva, ancora meglio quando c’è da spingere. Suo l’assist per la rete di David che sblocca il match nei minuti iniziali. Nella ripresa è protagonista di una grande chiusura.

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  • Gila LazioGetty Images

    GILA (LAZIO)

    Prova davvero sontuosa del difensore spagnolo, che annulla letteralmente Hojlund. Impeccabile negli anticipi e nella chiusure, legge i pericoli in anticipo: domina in lungo e in largo per tutto il match. Non a caso è nel mirino delle big.

  • FBL-ITA-SERIE A-ROMA-ATALANTAAFP

    HERMOSO (ROMA)

    Parte male, propiziando la rete di Krstovic. Con il passare dei minuti si rifà segnando un goal da attaccante puro per l’1-1 finale, colpendo una traversa e dominando nel gioco aereo.

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  • Dimarco Inter CagliariGetty Images

    DIMARCO (INTER)

    Il duello con Palestra si presenta come complicato e l’esterno nerazzurro fatica un po’ a prendere le misure. Quando lo fa, però, sale in cattedra: suo l’assist, l’ennesimo in stagione, per il goal di Thuram. Una certezza per Chivu.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-CAGLIARIAFP

    BARELLA (INTER)

    Alza i giri del motore e sfodera una prestazione totale: alla solita corsa e ai recuperi aggiunge la rete che chiude il match contro la sua ex squadra. Prima ancora dà il via all’azione dell’1-0.

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  • basic lazioGetty Images

    BASIC (LAZIO)

    Rigenerato dalla cura Sarri, ormai non è più una sorpresa. La sua posizione più avanzata manda in tilt il Napoli: segna la rete del 2-0 che gela il Maradona e regala alla Lazio tre punti.

  • FBL-ITA-SERIE A-HELLAS VERONA-MILANAFP

    RABIOT (MILAN)

    Altra partita “dominante” per il francese, che a centrocampo fa sentire tutto il suo peso specifico. Perfetto nell’inserimento e nella conclusione in occasione del goal che regala al Milan tre preziosissimi punti in chiave Champions.

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  • US Sassuolo Calcio v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    VOLPATO (SASSUOLO)

    Ha il difficile compito di non far rimpiangere Berardi e nell’occasione ci riesce eccome. Bellissimo il pallonetto che supera Butez e porta il Sassuolo in vantaggio, poi tanta corsa e sacrificio a servizio della squadra.

  • US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    NZOLA (SASSUOLO)

    Grosso lo preferisce a sorpresa a Pinamonti e lui ripaga la fiducia come meglio non potrebbe: protegge al meglio ogni palla che tocca, offre l’assist per l’1-0 a Volpato e poi si mette in proprio realizzando il raddoppio del Sassuolo. Serata da ricordare.

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  • Cancellieri Noslin Napoli LazioGetty Images

    CANCELLIERI (LAZIO)

    Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto in occasione del goal che apre il match, attacca gli spazi con i tempi giusti ed è una spina nel fianco per la difesa del Napoli. Dimostra di avere un grande potenziale.