Da Parma a Parma, dalla salvezza al sogno Scudetto: Chivu torna dove ha dimostrato di essere da Inter

Da giugno a gennaio, da Parma a Parma. Nel mezzo sette mesi nel corso dei quali sono cambiati scenari ed obiettivi.
Cristian Chivu torna nella città nella quale ha iniziato la sua avventura di allenatore ‘tra i grandi’ e lo fa proprio alla guida di una ‘grande’: l’Inter.
A Parma ha dimostrato di essere più che pronto anche per il palcoscenico della Serie A, mentre a Milano, nonostante lo scetticismo iniziale, ha impiegato pochissimo tempo a far capire a tutti di avere quelle idee necessarie non solo per raccogliere la pesante eredità di Simone Inzaghi, ma anche per rilanciare una squadra che, dopo lo storico 5-0 patito contro il PSG in finale di Champions League, sembrava arrivata ad un soffio dalla fine di un ciclo e che oggi è invece una delle candidate più accreditate nella corsa che conduce allo Scudetto.
La sfida del Tardini non ammetterà passi falsi e non lascerà troppo spazio ai ricordi, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Parma abbia rappresentato per Chivu un fondamentale punto di svolta.