Da Parma a Parma, dalla salvezza al sogno Scudetto: Chivu torna dove ha dimostrato di essere da Inter

Quella tra Chivu ed il Parma è stata una storia breve, intensa ed accompagnata da un lieto fine chiamato salvezza.

Una salvezza dal sapore dello Scudetto, visto che il tecnico romeno, alla sua prima esperienza in Serie A, era stato chiamato ad una piccola impresa. A lui era stato affidato, lo scorso 18 febbraio, il compito di risollevare una squadra inghiottita dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Un’esperienza, quella iniziata sulla panchina dei ducali, accompagnata da un iniziale scetticismo, proprio come accadrà circa tre mesi dopo quando gli verrà affidato un altro compito delicato: quello di raccogliere i cocci di un’Inter uscita quasi devastata da una corsa Scudetto persa al fotofinish e da una finale di Champions League dall’esito drammatico.

Sì, perché era chiaro a tutti che a livello giovanile avesse fatto intravedere di avere le stigmate del ‘predestinato’, ma una cosa è lavorare lontano dalle luci dei riflettori del grande calcio e un’altra è dover salvare una squadra entrata in un vortice di risultati che sembravano ormai averla spinta verso una quasi inevitabile retrocessione.

Il Parma ha invece vinto la sua scommessa, così come l’ha vinta anche Chivu. Sono stati proprio quei cento giorni (o poco più) a cambiare non solo le sorti di una squadra che oggi si gode ancora la massima serie, ma anche di un allenatore che oggi è tra i più apprezzati del calcio italiano.