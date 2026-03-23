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Robinio Vaz Roma LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Da Muric a Robinio Vaz, da Taylor a Rabiot: la Top 11 della 30ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 30° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Il campionato va in letargo per un paio di settimane: spazio alla sosta, spazio alla Nazionale di Gattuso che nei prossimi giorni cercherà il sospirato accesso ai Mondiali in programma la prossima estate.

Nel weekend è andato in scena l'ennesimo passo falso dell'Inter, che si è fatta fermare anche dalla Fiorentina riportando in corsa sia il Milan che il Napoli: ora i nerazzurri hanno 6 e 7 punti di vantaggio, rispettivamente, sulle due rivali.

Da Taylor a Rabiot, da Muric a Vaz, ecco dunque chi sono stati i migliori del fine settimana, inseriti nella Top 11 della trentesima giornata di Serie A.

  • Muric Juventus Sassuolo Serie AGetty Images

    MURIC (Sassuolo)

    Il rigore parato a Locatelli a pochi minuti dalla fine, in sostanza, vale un punto e l'inserimento quasi automatico nella Top 11. E poi c'è pure un gran salvataggio su Boga. Il protagonista del pareggio all'Allianz Stadium è lui.

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  • Zappacosta Atalanta VeronaGetty Images

    ZAPPACOSTA (Atalanta)

    Col Verona fa tutto, come sempre: è prezioso sia offensivamente che difensivamente. E alla fine diventa pure il match winner, sbloccando in maniera definitiva una partita complicata dopo pochi minuti.

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  • Solet Colombo Genoa UdineseGetty Images

    SOLET (Udinese)

    Soffre in casa del Genoa, come tutta l'Udinese, che a un certo punto pare destinata a sconfitta certa. Poi cresce a dismisura col passare dei minuti, alzando il muro e propiziando il colpo esterno dei friulani.

  • Pavlovic Milan Torino Serie AGetty Images

    PAVLOVIC (Milan)

    Che goal, quello che porta il Milan in vantaggio per la prima volta. Poi regala al Torino il pari con quel fallo da rigore. Ma entra lo stesso nella nostra Top 11 di giornata.

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  • Mario Hermoso RomaGetty Images

    HERMOSO (Roma)

    Contro il Lecce fa quasi tutto: difende egregiamente, offre a Vaz il perfetto assist della vittoria ed è fondamentale nel respingere sulla linea un'incornata a botta sicura di Pierotti. Là dietro è l'uomo copertina della Roma.

  • Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    TAYLOR (Lazio)

    Conferma ancora una volta di essere una buona pescata di gennaio. Dopo essere andato a segno col Genoa qualche settimana fa, col Bologna esagera: sua la doppietta che permette ai biancocelesti di tornare a casa vincitori dal Dall'Ara.

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  • Perrone ComoGetty Images

    PERRONE (Como)

    Conferma assoluta di un Como che non vuole porsi alcun limite. In mezzo al campo dirige il traffico come sempre e lascia il segno sul risultato: suo il 5-0 dopo aver già avviato l'azione della rete di Douvikas.

  • Adrien Rabiot Milan DESKTOPGETTY

    RABIOT (Milan)

    Si dice sempre che esiste un Milan con e uno senza di lui. Col Torino ecco l'ennesima conferma: il francese torna dalla squalifica ed è il migliore dei rossoneri, non solo per il goal.

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  • Diao ComoGetty Images

    DIAO (Como)

    Sì, è davvero tornato. Dopo aver cambiato la partita contro la Roma, col Pisa decide di compiere lo step successivo: andare a segno. Poi anche un assist per il raddoppio di Douvikas. Fisicamente sta benissimo. Fabregas si gode un super "acquisto" di fine stagione.

  • Robinio Vaz Roma Lecce Serie AGetty

    VAZ (Roma)

    Eccolo. Lo si attendeva al varco e finalmente è arrivato. Gasperini punta di nuovo su di lui a partita in corso e di nuovo, come in Europa League, ha risposte confortanti. Con l'importantissimo plus del goal vittoria.

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  • Ndour 2-1Getty Images

    NDOUR (Fiorentina)

    Prima impegna Sommer con una conclusione da fuori, poi è lui a riportare tutto in equilibrio contro l'Inter. E a regalare alla Fiorentina un punto che stava diventando insperato.

  • LA TOP 11 DELLA 30ª GIORNATA DI SERIE A

    (4-3-3): Muric; Zappacosta, Solet, Pavlovic, Hermoso; Taylor, Perrone, Rabiot; Diao, Vaz, Ndour.

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