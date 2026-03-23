Da Muric a Robinio Vaz, da Taylor a Rabiot: la Top 11 della 30ª giornata di Serie A

Il campionato va in letargo per un paio di settimane: spazio alla sosta, spazio alla Nazionale di Gattuso che nei prossimi giorni cercherà il sospirato accesso ai Mondiali in programma la prossima estate.

Nel weekend è andato in scena l'ennesimo passo falso dell'Inter, che si è fatta fermare anche dalla Fiorentina riportando in corsa sia il Milan che il Napoli: ora i nerazzurri hanno 6 e 7 punti di vantaggio, rispettivamente, sulle due rivali.

Da Taylor a Rabiot, da Muric a Vaz, ecco dunque chi sono stati i migliori del fine settimana, inseriti nella Top 11 della trentesima giornata di Serie A.