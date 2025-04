Da Milan-Inter a Milan-Inter, è ancora Derby della Madonnina: cosa è cambiato in 59 giorni

Milan ed Inter tornano ad affrontarsi, ma questa volta in Coppa Italia: l’ultimo Derby risale ad inizio febbraio e si chiuse sull’1-1.

Ancora il Derby della Madonnina, per la quarta volta in stagione e in attesa del quinto che si giocherà il prossimo 23 aprile.

Milan ed Inter si ritrovano di fronte dopo essersi già sfidate in campionato e in Supercoppa Italiana e lo fanno questa volta nel ‘primo round’ delle semifinali che mettono in palio l’accesso all’ultimo atto di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Una partita che, come al solito, avrà un sapore diverso da tutte le altre e alla quale le due squadre si approcceranno in maniera diversa. Questione di momenti, ma anche di prospettive in vista del finale di stagione.