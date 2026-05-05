Da Marcus Thuram a Pisilli, da Laurienté a Hermoso: la Top 11 della 35ª giornata di Serie A

Anche il trentacinquesimo turno della Serie A 2025/2026 è andato in archivio. Altre tre giornate e si concluderà l'ennesimo campionato, già vinto dall'Inter grazie al 2-0 di domenica sera contro il Parma.
Da Marcus Thuram a Pisilli, da Wesley a Hermoso, passando per alcuni veronesi: tanti giocatori si sono messi in mostra nel weekend, iniziato venerdì 1° maggio e concluso lunedì 4.
Ecco dunque la Top 11 della trentacinquesima giornata di Serie A, formata dai migliori giocatori del fine settimana.