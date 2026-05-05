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Top 11 Goal 35 giornata
Stefano Silvestri

Da Marcus Thuram a Pisilli, da Laurienté a Hermoso: la Top 11 della 35ª giornata di Serie A

Serie A
Inter
Roma
Sassuolo

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 35° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Anche il trentacinquesimo turno della Serie A 2025/2026 è andato in archivio. Altre tre giornate e si concluderà l'ennesimo campionato, già vinto dall'Inter grazie al 2-0 di domenica sera contro il Parma.

Da Marcus Thuram a Pisilli, da Wesley a Hermoso, passando per alcuni veronesi: tanti giocatori si sono messi in mostra nel weekend, iniziato venerdì 1° maggio e concluso lunedì 4.

Ecco dunque la Top 11 della trentacinquesima giornata di Serie A, formata dai migliori giocatori del fine settimana.

  • montipò verona 2024 25 urlaGetty

    MONTIPÒ (Verona)

    Solo Vlahovic lo batte all'Allianz Stadium. Per il resto, l'ex portiere del Benevento è decisivo nel murare la Juventus: più volte su Conceiçao, nel recupero anche su Zhegrova nell'azione del palo juventino.

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  • Wesley RomaGetty Images

    WESLEY (Roma)

    Super nel posticipo stravinto contro la Fiorentina. Fa di tutto e di più a sinistra, compreso il bellissimo goal con il destro a giro che regala alla Roma il raddoppio.

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  • Edmundsson VeronaGetty Images

    EDMUNDSSON (Verona)

    Altro protagonista del Verona nell'impresa di Torino. Chiusure su chiusure al centro della retroguardia di Sammarco. Due in particolare sono determinanti: una su David, l'altra su Cambiaso.

  • Wesley Hermoso Roma Fiorentina Serie AGetty Images

    HERMOSO (Roma)

    In difesa non prende goal, in attacco ne propizia uno (assist per il destro vincente di Wesley) e uno si permette pure il lusso di farlo. Partitone.

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  • Nuno Tavares LazioGetty Images

    TAVARES (Lazio)

    In una stagione non semplice nemmeno dal punto di vista individuale, non soltanto collettivo, vuole provare a chiudere al meglio. A Cremona è a tratti incontenibile: vedere per credere l'azione che porta all'1-1 di Isaksen.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    MKHITARYAN (Inter)

    Parte dalla panchina, entra in campo e dà anche lui un contributo sostanziale al trionfo dell'Inter. Con la ciliegina sulla torta del 2-0 che chiude la contesa contro il Parma.

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  • AS Roma v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    PISILLI (Roma)

    Che prestazione, che notte anche per lui. Pennella dalla bandierina il cross-assist per il vantaggio di Pisilli, nella ripresa si mette in proprio e segna anche lui. Per il resto, dirige il gioco confermandosi più maturo che mai.

  • Thorstvedt Sassuolo MilanGetty

    THORSTVEDT (Sassuolo)

    Pilastro instancabile del Sassuolo. In mezzo al campo fa tutto e si fa trovare praticamente ovunque. Anche in area per servire Laurienté per il raddoppio, dopo aver già recuperato palla nell'azione dell'1-0.

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  • Lazio Noslin IsaksenGetty Images

    NOSLIN (Lazio)

    In un tempo ribalta quasi da solo la Cremonese: intelligentissimo l'assist per Isaksen, che ringrazia e pareggia, e poi quel meraviglioso destro a giro che tanto ricorda le pennellate di un certo Alex Del Piero.

  • Marcus Thuram Inter Parma Serie AGetty

    THURAM (Inter)

    Si batte, cerca di mettere in difficoltà la retroguardia del Parma e alla fine è lui a sbloccare la partita. La festa Scudetto inizia proprio col suo destro vincente a pochi secondi dall'intervallo.

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  • Laurienté Sassuolo MilanGetty Images

    LAURIENTÉ (Sassuolo)

    Anche lui è uno spauracchio per il Milan, non soltanto il compagno di reparto Berardi: il tocco per l'1-0 del mancino è perfetto, poi si prende una gioia personale chiudendo i conti all'inizio della ripresa.

  • LA TOP 11 DEL 35° TURNO

    (4-3-3): Montipò; Wesley, Edmundsson, Hermoso, Tavares; Mkhitaryan, Pisilli, Thorstvedt; Noslin, Thuram, Laurienté.

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