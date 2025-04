Da Frattesi agli attaccanti, seconde linee bocciate: ora l'Inter è col fiato corto

Inter vs Roma

I nerazzurri sono arrivati al momento decisivo della stagione col fiato corto: “colpa” anche dello scarso rendimento delle seconde linee.

La fotografia attuale non ha bisogno di particolari interpretazioni: l’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo il momento più delicato e complicato della propria stagione.

Un calo arrivato nella fase cruciale dell’annata: dopo il ko all’ultimo secondo contro il Bologna nel precedente turno di campionato e la pesante sconfitta, con tanto di eliminazione, in semifinale di Coppa Italia contro il Milan per 3-0, i nerazzurri perdono anche contro la Roma.

Un ko che rischia di costare il primato in classifica. Inter e Napoli, infatti, sono a pari punti, ma la formazione azzurra deve ancora scendere in campo in questo turno di campionato contro il Torino.

Ma cosa non sta funzionando in casa Inter? Al di là di un calo fisico e mentale, sotto osservazione c’è sicuramente il rendimento sotto le attese delle seconde linee.