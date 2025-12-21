Da Fiorentina-Udinese a Fiorentina-Udinese: il mondo ribaltato in dodici mesi, De Gea e Kean i simboli di un crollo incredibile

I numeri della Fiorentina non mentono: un anno fa arrivò all’ultima partita prima di Natale con 31 punti e una partita da recuperare (quella con l’Inter interrotta per il malore di Bove), in questo campionato i punti sin qui totalizzati sono invece stati appena 6.

Un crollo così clamoroso da non poter nemmeno essere immaginato fino a pochi mesi fa, soprattutto dopo i proclami estivi, accompagnati da investimenti complessivi sul mercato per un ammontare superiore ai 90 milioni di euro.

In un lasso di tempo incredibilmente breve si è passati dal parlare apertamente di Champions League a dover fare i conti con una realtà che racconta che per raggiungere la salvezza servirà molto più di un’impresa.

I tempi di Italiano e Palladino, ovvero quelli delle tre finali consecutive e di un campionato chiuso ad un ottimo sesto posto, sembrano oggi lontanissimi; eppure si parla di “ieri” e molti dei giocatori che nel dicembre del 2025 erano considerati tra i migliori della Serie A oggi sembrano essere l’ombra di se stessi.

Pioli, al quale era stato affidato il compito di costruire un ciclo finalmente vincente (e che si era “segnato sulla lavagna” il fatto che Allegri non avesse inserito la Fiorentina tra le contendenti per un posto in Champions League), è stato esonerato dopo tre mesi e mezzo scanditi da pochi punti, molte sconfitte ed un gioco praticamente inesistente, e non meglio stanno andando le cose per il suo successore Paolo Vanoli che, proprio contro l’Udinese, rischia di giocarsi la panchina.

Quella con i friulani sarà l’ennesima “finale” giocata dai gigliati in questa stagione: un’eventuale ulteriore sconfitta interna potrebbe avere effetti devastanti.

Incredibile per una squadra che nel 2024, a questo punto del torneo, era in piena corsa per un piazzamento nell’Europa che conta.