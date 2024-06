Da Endrick a Valentin Carboni: i talenti NXGN da seguire nella Copa America 2024

Più di un gioiello cercherà di mettersi in mostra negli Stati Uniti: tra questi anche Kendry Paez, prossimo al trasferimento al Chelsea.

La Copa America inizierà tra pochissimi giorni. E come sempre, uno dei motivi principali dell'entusiasmo provocato dalla competizione è la prospettiva che più di un giovane gioiello emerga e si faccia un nome a livello internazionale.

Negli Stati Uniti saranno tanti i talenti in gara: alcuni di questi sono destinati a ricoprire ruoli chiave per le nazionali in lotta per il titolo. Ma a chi è meglio prestare attenzione prima del calcio d'inizio del 20 giugno?

Ecco dunque i migliori gioielli (nati dal 2005 in poi) della Copa America 2024.