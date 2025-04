Da Anguissa a Locatelli e Jovic: la Top 11 della 31ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 31° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Poteva essere una giornata di cambiamenti in vetta alla classifica ma sia Inter che Napoli hanno pareggiato rispettivamente a Parma e Bologna mantenendo il distacco invariato.

Anche nella corsa alla qualificazione in Champions quasi tutto è rimasto come prima, con il Bologna ancora quarto e la Juventus ad inseguire, dietro di un punto. Passo in avanti della Lazio che è l'unica delle squadre in lotta per un posto in Europa ad aver conquistato la vittoria superando l'Atalanta a Bergamo, quest'ultimi quasi raggiunti dalle inseguitrici.

Un turno di campionato pieno di pareggi, addirittura sei, che ha visto il Como allontanarsi dalla zona retrocessione grazie al successo nel derby lombardo contro il Monza.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito la TOP 11 della giornata appena finita con i migliori giocatori.