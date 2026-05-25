Crystal Palace-Rayo Vallecano, le formazioni: la finale di Conference è arrivata, in palio la prima storica coppa

Come tutte le partecipanti alla Conference, anche Crystal Palace e Rayo Vallecano sono partiti dai preliminari estivi, riuscendo ad accedere al girone unico e da lì correre verso la finale.

Il Crystal Palace ha avuto la meglio sui norvegesi del Fredrikstad, per poi concludere il girone al decimo posto, accedendo così agli spareggi, vinti contro i bosniaci del Zrinjski Mostar

Gli inglesi hano poi superato l'AEK Larnaca, la Fiorentina e dunque lo Shakhtar, conquistando l'accesso alla finale.

Il Rayo, invece, dopo aver eliminato i bielorussi del Neman, è arrivata quinta nella fase campionato, andando direttamente agli ottavi. Qui la squadra di Perez ha battuto il Samsunspor, trovando l'AEK Atene ai quarti e lo Strasburgo in semifinale, ultimo ostacolo prima di Lipsia.