Crystal Palace-Rayo Vallecano, le formazioni: la finale di Conference è arrivata, in palio la prima storica coppa

Dopo la vittoria dell'Aston Villa in finale di Europa League, tocca a Crystal Palace e Rayo Vallecano. Seconda finalissima continentale di questo maggio, stavolta valida per la Conference: comunque vada il match alla Red Bull Arena di Lipsia, ci sarà una squadra con un primissimo trofeo continentale da festeggiare in patria.
Il Crystal Palace di Glasner, reduce da un 2025 entusiasmante con i successi in FA Cup e Community Shield, sfida un Rayo Vallecano che non ha mai conquistato un trofeo nella sua storia e dopo decenni all'ombra delle concittadine Real e Atletico, può essere almeno per una stagione la squadra di Madrid più importante d'Europa.
La vittoria della Conference non varrà solo la coppa sollevata al cielo tedesco, ma bensì anche un altro enorme traguardo, ovvero la partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League.