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Crystal Palace Rayo VallecanoGetty/GOAL
Francesco Schirru

Crystal Palace-Rayo Vallecano, le formazioni: la finale di Conference è arrivata, in palio la prima storica coppa

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

Una tra Crystal Palace e Rayo Vallecano vincerà la prima coppa europea della sua storia. Per gli spagnoli la possibilità di essere la miglior squadra di Madrid per almeno una stagione.

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Dopo la vittoria dell'Aston Villa in finale di Europa League, tocca a Crystal Palace e Rayo Vallecano. Seconda finalissima continentale di questo maggio, stavolta valida per la Conference: comunque vada il match alla Red Bull Arena di Lipsia, ci sarà una squadra con un primissimo trofeo continentale da festeggiare in patria.

Il Crystal Palace di Glasner, reduce da un 2025 entusiasmante con i successi in FA Cup e Community Shield, sfida un Rayo Vallecano che non ha mai conquistato un trofeo nella sua storia e dopo decenni all'ombra delle concittadine Real e Atletico, può essere almeno per una stagione la squadra di Madrid più importante d'Europa.

La vittoria della Conference non varrà solo la coppa sollevata al cielo tedesco, ma bensì anche un altro enorme traguardo, ovvero la partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL PALACE

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL RAYO

    RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Isi Palazon, Garcia; Oscar Valentin, Alemao, De Frutos. All. Perez.

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  • IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE

    Come tutte le partecipanti alla Conference, anche Crystal Palace e Rayo Vallecano sono partiti dai preliminari estivi, riuscendo ad accedere al girone unico e da lì correre verso la finale.

    Il Crystal Palace ha avuto la meglio sui norvegesi del Fredrikstad, per poi concludere il girone al decimo posto, accedendo così agli spareggi, vinti contro i bosniaci del Zrinjski Mostar

    Gli inglesi hano poi superato l'AEK Larnaca, la Fiorentina e dunque lo Shakhtar, conquistando l'accesso alla finale.

    Il Rayo, invece, dopo aver eliminato i bielorussi del Neman, è arrivata quinta nella fase campionato, andando direttamente agli ottavi. Qui la squadra di Perez ha battuto il Samsunspor, trovando l'AEK Atene ai quarti e lo Strasburgo in semifinale, ultimo ostacolo prima di Lipsia.

  • L'ALBO D'ORO DELLA CONFERENCE

    Neonata competizione UEFA, arrivata oltre vent'anni dopo la chiusura della Coppa delle Coppe (che in passato rappresentava il torneo al fianco di Champions ed Europa League), la Conference 2025/2026 è solamente la quarta edizione del torneo.

    La prima storica Conference è stata vinta dalla Roma nel 2022, dunque nel 2023 ad avere la meglio è stato il West Ham, in finale contro la Fiorentina. Nel 2024 ha avuto la meglio l'Olympiakos (sempre contro i viola), dunque nel 2025 si è registrato il successo per il Chelsea di Maresca.

    A proposito di italiani, l'unico italiano presente in Crystal Palace-Rayo Vallecano risulta essere Luiz Felipe, difensore degli spagnoli ed ex Lazio.

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