Crystal Palace-Rayo Vallecano, nessuna diretta in chiaro: finale di Conference solo in abbonamento, come Europa League e Champions

Nessuna diretta in chiaro per la finalissima di Conference League, di scena questa sera a Lipsia. Il match che vede di fronte gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano, infatti, è disponibile solamente dietro abbonamento a pagamento.
La scelta è la medesima della finale di Europa League vinta dall'Aston Villa la scorsa settimana e che si ripeterà anche in Champions, sabato (match tra Arsenal e PSG, disponibile in differita solamente dopo la conclusione dell'evento).
La gara di Conference 2026 è di scena questa sera alle 21:00 e che premierà con un primo storico trofeo continentale una delle due squadre.