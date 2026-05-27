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Daichi Kamada Crystal Palace Jorge De Frutos Rayo Vallecano(C)Getty Images
Francesco Schirru

Crystal Palace-Rayo Vallecano, nessuna diretta in chiaro: finale di Conference solo in abbonamento, come Europa League e Champions

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

Alla pari della già disputata finale di Europa League e quella di Champions prevista sabato, anche Palace-Rayo è disponibile in tv e streaming solamente con l'abbonamento a pagamento.

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Nessuna diretta in chiaro per la finalissima di Conference League, di scena questa sera a Lipsia. Il match che vede di fronte gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano, infatti, è disponibile solamente dietro abbonamento a pagamento.

La scelta è la medesima della finale di Europa League vinta dall'Aston Villa la scorsa settimana e che si ripeterà anche in Champions, sabato (match tra Arsenal e PSG, disponibile in differita solamente dopo la conclusione dell'evento).

La gara di Conference 2026 è di scena questa sera alle 21:00 e che premierà con un primo storico trofeo continentale una delle due squadre.

  • DIRETTA SU SKY, SKY GO E NOW

    Per guardare dal vivo la diretta della finale di Conference League è dunque necessario un abbonamento a Sky o NOW, così da seguirla live in tv o streaming.

    I canali scelti per la trasmissione della sfida sono in particolare Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 213 e 251.

    Prima della sfida sono previsti approfondimenti e interviste, così come dopo il triplice fischio dell'arbitro. Verrà trasmessa live anche la premiazione, con il palco sul prato della Red Bull Arena allestito per assegnare le medaglie d'oro e d'argento alle due compagini.

    • Pubblicità
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