Crystal Palace-Rayo Vallecano, nessuna diretta in chiaro: finale di Conference solo in abbonamento, come Europa League e Champions

Per guardare dal vivo la diretta della finale di Conference League è dunque necessario un abbonamento a Sky o NOW, così da seguirla live in tv o streaming.

I canali scelti per la trasmissione della sfida sono in particolare Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 213 e 251.

Prima della sfida sono previsti approfondimenti e interviste, così come dopo il triplice fischio dell'arbitro. Verrà trasmessa live anche la premiazione, con il palco sul prato della Red Bull Arena allestito per assegnare le medaglie d'oro e d'argento alle due compagini.